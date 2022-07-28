لجنة مشتركة لتنفيذ خطة تضع حلولاً شاملة لأزمة الكهرباء

بغداد/ نبأ مشرق

كشفت وزارة الكهرباء عن تشكيل لجنة مشتركة مهمتها تنفيذ خطة تضع حلولا شاملة لأزمة الكهرباء في العراق، مؤكدة أن التجهيز في الوقت الحالي أفضل من العام السابق بنسبة 25%. وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى، في تصريح إلى (المدى)، إن “الوزارة عملت منذ مدة على وضع خطة تمتد لخمس سنوات تتكفل بحلول ناجعة لملف الكهرباء”.

وأضاف موسى، أن “ما تضمنته الخطة من بنود قابلة للتنفيذ، وتكون على مديات قصيرة ومتوسط وطويلة”.

وأشار، إلى أن “الخطة القصيرة تنتهي خلال سنة تتكفل بإضافة 7 آلاف ميغا واط، تمكنا من إدخال 4 آلاف ميغا واط مقارنة بالعام الماضي”.

وأوضح موسى، أن “الخطة لم تكتمل بسبب عدم تمرير قانون الموازنة للعام الحالي”، مشدداً على أن “المدى القصير من هذه الخطة يتضمن ايضاً إدخال الطاقات الشمسية وإنجاز مشاريع الربط الكهربائي والعمل على إدخال الدورات المركبة والنصب الكامل لمنظومات التبريد”.

وبين، أن “الخطة الطويلة ومداها خمس سنوات تتضمن إنشاء محطات حرارية تكون بمثابة الحمل الإضافي الذي يضمن الاستقرار للشبكة الكهربائية، ومنها محطة الشنافية ومحطة الشمال ومحطة الفاو”.

وأردف موسى، ان “هذه المحطات الحرارية تكون طاقة الواحدة منها نحو 3 الاف ميغا واط، هذه الخطة كانت ستضمي لو إنها حصلت على الدعم”.

واستدرك بالقول، ن “الدعم موجود من رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي والحكومة لكنه غير كاف لمعالجة مشكلات الكهرباء بالكامل”.

وأفاد موسى، بأن “عدم إمرار الموازنات يعد السبب الرئيس في عدم المضي بالمشاريع الستراتيجية التي كانت تروم العمل بها وزارة الكهرباء”.

وأكد، أن “خطتنا تضمنت ايضاً الجباية الالكترونية وتكون بنصب العدادات الالكترونية، وهذا الموضوع يستهدف تعظيم موارد الجباية والحد من الضائعات وتقليل الهدر وكهربة المناطق الطرفية والزراعية والعشوائية وتقديم لهم خدمة نظامية”.

ويسترسل موسى، أن “هذه الخطة تم وضعها أمام الحكومة وقد وجه الكاظمي بتشكيل لجنة مشترك من الوزارات ذات الشأن المشترك مع وزارة الكهرباء، وهي المالية والتخطيط والنفط من أجل تنفيذها”.

وأوضح، أن “الكهرباء بحاجة إلى خطة وقودية مسؤولة عنها وزارة النفط، وتحتاج إلى السيولة المالية ومسؤولة عن توفيرها وزارة المالية، ونحتاج إلى إدراج المشاريع، وهي من مهمة وزارة التخطيط”.

ومضى موسى، إلى أن “الخطة سوف تتم مناقشتها في مجلس الوزراء أو اللجنة المختصة وبمجرد حصول الموافقات اللازمة سوف نباشر بتنفيذها”.

ويواصل، أن “وزير الكهرباء، وجّه بالاستنفار الوزاري وأن يكون الدوام والتواجد على مدار 24 ساعة في مواقع العمل ووضع الحلول لأية مشكلة قد تحدث”.

وانتهى موسى بالقول، إلى أن “التجهيز جيد جداً وتم تحقيق زيادة عن العام الماضي بنسبة 25 بالمئة، وهناك خطوط نقل ستراتيجية ومحطات تحويلية كبيرة دخلت للعمل، فضلاً عن قطاع التوزيع الذي يشهد اتاحة جيدة مقارنة بالعام الماضي”.

وكانت وزارة الكهرباء قد وعدت العراقيين في وقت سابق بأن الصيف الحالي سيشهد تجهيزاً بالكهرباء أفضل من الأعوام السابقة.

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