مؤتمر مجاهدين خلق الايراني وسقوط الصنم

عقد المؤتمر السنوي لمجاهدين خلق لهذا العام في تيرانا عاصمة البانيا في معسكر اشرف، يومي ٢٣ و ٢٤ تموز ،وكنت بين الحاضرين والمتكلمين فيه، وكان رائعاً بفعاليته وتنظيمه وحسن ادارته مع شعور الجميع ان ساعة سقوط الصنم خامنئي قريبة جداً وان حكم الشعب بقيادة مجاهدين خلق قد قرب. الكثير منا كنا نتحدث عن ان ما يجري اليوم من ثورة كبرى في ايران تقودها المقاومة الايرانية، وعزلة النظام الايراني الملاوي الكامل عن المجتمع الدولي وتفشي الفساد والجريمة المنظمة في ايران بقيادة النظام، واعتراف العالم وعلى راسهم امريكا وبريطانيا بالمجاهدين كبديل لنظام الملالي المتهاوي الساقط المنتهي بدون شك على ايدي شعبه ومساعدة الدول الفاعلة في العالم.

النظام الايراني حاولة وكما في كل عام تخريب المؤتمر وخططوا لعمل تخريبي كبير لهذا المؤتمر ايضاً ولكن الCIA الامريكية اكتشفت الخطة قبل تنفيذها واخبرت السلطات الالبانية بذلك والتي بدورها طلبت تأجيل المؤتمر من قيادة مجاهدين خلق في اللحظات الاخيرة. قيادة المؤتمر اعلنت موافقتها على ذلك لتخريب الخطة للنظام الايراني ولكنها عملته وبشكل هادئ في معسكر اشرف وبطريقة ذكية انتجت نفس النتائج المرجوة وشارك فيها معظم اعضاء الوفود بدل الطلب منهم للعودة لبلادهم. كان حقاً هجوما مضاداً ناجحاً من قيادة المؤتمر اذهلت مخابرات الملالي وجعل البرلمان البريطاني يصدر قراراً يسلم الى الرئيسة البطلة مريم رجوي داخل المؤتمر على ان مجاهدين خلق الممثل الشرعي للشعب الايراني. اعضاء مجاهدين خلق ورئيسة الحركة السيدة مريم رجوي بعملهم الدؤوب والمنظم والمحترف اثبتوا خلال ال ٤٤ سنة الماضية انهم حقاً البديل الواقعي والوحيد لنظام الجهل والتخلف في ايران، وان يوم التحرير اصبح قاب قوسين او ادنى والله الموفق.

التمثيلية الحكومية المليشياوية وادعائهم ان الجيش التركي قد هاجم اناس مدنيين في مصيف برخ وتم تعبئة الشارع وبشكل تمثيلي ايضاً بإرسالهم مجاميع من الغوغائية لمهاجمة السفارة التركية وقنصلياتها وحرق الاعلام التركية. العراقين جميعاً يعرفون ان الاوامر بافتعال هكذا عمل اجرامي لم يأتي الا من قبل مليشيات ايران في العراق، والتي قامت بقصف المصيف وباستخدام ٤ قنابر هاون عيار ١٢٠ مليم والتي لا يستخدمها الجيش التركي مطلقاً في كل هجماته السابقة على PKK ( وثبتت ذلك اللجنة التحقيقية الحكومية العراقية المرسلة لمكان الحادث – لدينا نسخة اولية من هذا التحقيق ).

الغاية الوحيدة من كل هذه التمثيلية المضحكة التي اشترك بها كل من هو عميل لخامنئي او مستفاد هي لحلحلة الاوضاع بين سياسي الشيعة بعد تعثرها ووصولها الى نهاية مسدودة وفيها كثير من الجروح التي لا يمكن لأمها وزادتها التسجيلات المسربة لواحد من قيادات الاطار (المالكي) والذي فيه تكلم عن حلفائه بطريقة لا يمكن عبورها الا برد حازم اقلها هو طرد المالكي من حزبه واعتذاره ثم اعلانه الاعتزال السياسي والرحيل الى عائلته الذين يملكون اليخوت والطائرات الخاصة (ما شاء الله ورثها من البابا) في اوربا وامريكا ويعيش باقي حياته ملك زمانه.

الصدر الذي وعد مريديه والشعب العراقي بكل طوائفه وقومياته بحل سحري سيتم على يديه ويد اتباعه، ولكنه فشل عندما انسحب من البرلمان بدون خطة واضحة، ولم يستغل مليونية صلاة الجمعة الموحدة بشكل صحيح ومؤثر، ولكنه تحرك بالطريقة الوحيدة الذي يجيدها والنابعة من كرهه الشديد للمالكي وكل قيادات الدعوة وبعض قيادات الاطار وهي بالهروب الى الوراء. حاول الصنم خامنئي ان يوحد هده المافيات بطرقه الكلاسيكية ولكنه فشل كما فشلوا ال كابوني في توحيد مافيات شيكاغو الامريكية بثلاثينيات القرن الماضي. ولكنه فكر بخباثة العمامة التي يضعها على رأسه وقام باختلاق قصة القصف التركي والذي كانت بطلب منه لاحد كلابه من المليشيات التابعة بقصف المساكين الابرياء المدنين وبطريقة دنيئة ورخيصة لا تعملها غير المافيات. كلاب الصنم (خامنئي)، هم عصابات ميكافيلية تؤمن “ان الغاية تبررها الوسيلة” وهذا ما يعرفونه وما يعملونه في العراق منذ ٢٠٠٣. المهم على مايبدوا انه قد تحقق نجاح مؤقت للصنم والذي فيه تم تهيج بعض الجهلة ودفعهم للخروج الغوغائي للشارع العراقي وعلى انغام الرقص على جثث قتلى الشعب العراقي وأتهموا دولة كبرى بالمنطقة مثل تركيا التي لا يمكن ان تفعل مثل كذا عمل مطلقاً الا اذا هوجمت عبر حدودها وتم قتل بعض من سكانها مثلاً. تم مؤقتاً نسيان تسجيل المالكي وشارك الجميع ومنهم الصدرين ايضاً بالرقص والهجوم على السفارة التركيه واتفق الجميع على الاستغباء ما دام الصنم راضاً عليهم.

اريد ان ابشر كلاب السلطة والعملية السياسية ( افندية ومعممين) ان حرب تسريب الخياسة مالتكم قد بدء وان قرار تسقيطكم اتخذ وبكل الطرق الممكنة، بدايتها تسريب كلامكم وافعالكم السياسية المشينة على الوطن وعلى بعضكم وبعدها يتم تسريب وصاخاتكم ( المالية والاخلاقية) وبكل قوة في البداية، وتتصاعد حتى تنتهي بكشف ما تزاولون من خيانات زوجية وعائلية أيضًا. قررنا الاطاحة بكم بتعريف مؤيدكم ومريديكم كم انتم فاسدون وسفلة ومجرمين وخونة وبعدها نقضي عليكم واحداً واحد ونسترجع منكم كل فلس سرقتوه بأذن الله.

المعارضة العراقية الان اصبح لديها الكثير من الخيوط والادوات والعلاقات الدولية لتصبح فاعلة وقادرة مثل مجاهدين خلق او غيرها وتبدء حالاً بتوحيد صفوفها باسم جديد يتناغم مع المرحلة لترتقي وتعلن نفسها “مجلس المقاومة العراقية” لاننا جميعاً نعرف اننا قد وصلنا الى قناعة تامة انه ليس هناك نظام شرعي في العراق وان المشاركة بالعملية السياسية هي تخديرية الى حين السيطرة الايرانية الكاملة على تراب الوطن.

الطريق للمقاومة السلمية والمسلحة ضد هذا النظام اصبح واجب وطني مقدس والذي يجب ان يؤمن به كل احرار العراق. تشكيل “مجلس للمقاومة العراقية” هو المشروع الوطني الحقيقي الان الذي سيأخذنا الى طريق الحرية والتقدم والبناء وتوكلوا على الله وتذكروا انه دائماً معنا.

د. أيهم السامرائي

الحراك العراقي / طئ البدري

٢٨ / ٧ / ٢٠٢٢

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