مشجعو برشلونة قد يشهدون عودة ميسي إلى كامب نو

قالت صحيفة “ماركا” الإسبانية إن قصة النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، مع برشلونة يبدو أنها لم تنته بعد، وقد تتحقق رغبة مشجعي الفريق في رؤية ميسي في كامب نو.

وأجبر ميسي على مغادرة برشلونة في ذروة تعقيداته المالية في الصيف الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أنه رغم تقليل تشافي هيرنانديز وخوان لابورتا من شأن أي تكهنات تربط النادي بميسي، إلا أن هناك اعتقادا الآن بأن ذلك قد يكون ممكنا.

وكان تشافي أكد أنّ عودة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى النادي الكاتالوني في الوقت الحالي “مستحيلة”. ويُعتقد أن الباب لم يغلق تماما أمام ميسي، حتى لو كان الأمر معقدا.

ونقلت “ماركا” أن برشلونة منفتح على رؤية عودة أعظم لاعب على الإطلاق، وسيكون لاعبا حرا في صيف عام 2023 عندما ينتهي عقده مع باريس سان جرمان.

وتعرض برشلونة لضربة كبيرة عندما اضطر نجمه التاريخي، المتوج بلقب افضل لاعب في العالم سبع مرات، إلى مغادرة كامب نو الصيف الماضي بسبب الوضع المالي المتردي للنادي.