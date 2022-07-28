أكد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ضرورة أن يكون حل مشاكل أربيل – بغداد من أولويات عمل الحكومة العراقية القادمة.

وأصدر المكتب الاعلامي لرئاسة اقليم كوردستان الاربعاء (27 تموز 2022) بياناً ذكر فيه ان “رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني استقبل صباح اليوم الأربعاء، مايك برايسون ريتشاردسون سفير بريطانيا في العراق ووفداً مرافقاً له”.

واضاف البيان انه “نوقشت خلال الاجتماع التطورات الأخيرة التي شهدها الوضع السياسي في العراق، اختيار المرشح لمنصب رئيس الوزراء المقبل للحكومة الاتحادية العراقية، علاقات أربيل – بغداد والمشاكل العالقة بينهما خاصة المرتبطة بقطاع النفط والغاز، عمليات القصف الأخيرة لحقل كورمور الغازي وقصف موقع سياحي في زاخو الأسبوع الماضي”.

واتفق الجانبان في الرأي بأهمية حل مشاكل أربيل – بغداد وولادة حكومة تؤدي إلى ترسيخ الاستقرار السياسي والأمني وتكون قادرة على تقديم الخدمات وتوفير فرص العمل لمواطني العراق وتستجيب لمطالب العراقيين، وفقاً للبيان.

في هذا السياق، شدد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني على أهمية استمرار الحوار بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية لحل المشاكل العالقة بينهما، وخاصة في مجال النفط والغاز، كما رأى ضرورة أن يكون حل مشاكل أربيل – بغداد من أولويات عمل الحكومة العراقية القادمة.

الانتخابات القادمة وأهمية وحدة صف الأطراف السياسية في إقليم كوردستان، أوضاع سنجار، علاقات العراق وإقليم كوردستان مع الدول المجاورة، آخر مستجدات الملف السوري ومجموعة مسائل تحظى بالاهتمام المشترك للجانبين، شغلت محوراً آخر من الاجتماع الذي حضره ديفيد هانت القنصل العام البريطاني في إقليم كوردستان.

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