وعاد إلى سجن الحلة.. مهرجان كبير بأربعينية النواب

بابل – الزمان

أقامت دار بابل للثقافات والفنون والاعلام مهرجاناً ثقافياً هو الأهم والأكبر للشاعر والرمز الوطني الكبير مظفر النواب بمناسبة اربعينيته واطلقت عليه مهرجان (الشاعر لا يترجل ) ، حيث افتتح في مسرح الرشيد ببغداد بمشاركة رسمية ودبلوماسية وثقافية وفنية واسعة لاهم اسماء المشهد الإبداعي العراقي وتحدث رئيس المهرجان الشاعر علي الشلاه عن النواب ومسيرته الابداعية والنضالية شاكراً للامكنة التي احتضنت النواب مظفراً لاسيما دمشق وبيروت والجزائر وخصوصاً الشارقة التي القى رحاله فيها في سنواته الاخيرة بمبادرة نبيلة من الشيخ سلطان القاسمي حاكم الشارقة الذي ذكرنا بعلاقة سيف الدولة مع الادباء . ثم جاءت كلمة نوفل ابو رغيف الوكيل الأقدم للوزارة وصولاً لكلمة اتحاد الادباء للشاعر عمر السراي امين عام الاتحاد مروراً بشهادات الاسماء الثقافية الكبيرة ، الناقد فاضل ثامر والشاعر رياض النعماني والشاعر كاظم غيلان ,والشاعر الموصلي وليد الصراف والناقد جمال العتابي والشاعر اللبناني زاهي وهبي والفنانة أميمة خليل لتختتم القراءات الشعرية مع عماد جبار تليها القصائد المغناة للنواب مع فرقة البنفسج والفنان جواد محسن كما عرض في ندوة الافتتاح مقطع من الفلم التسجيلي عن النواب (الشاعر لا يترجل ).وافتتح اليوم الثاني للمهرجان بمشهد من مسرحية (الشاعر ليس استيراد ) لمظفر النواب نفسه اداه بروعة وتميز الفنان الكبير مازن محمد مصطفى ثم تلته قراءات للشاعر التونسي الكبير المنصف المزغني رافقت تجربة النواب انشاداً ، تلتها قصائد برسم الموسيقى نصوص مظفر النواب

أداء الشاعرة علياء المالكي

عزف الموسيقار سامي نسبم ثم جاءت قراءات الشعراء النوابيون ..

الشاعر مضر الآلوسي،

الشاعرة رجاء الشجيري ،

الشاعر رعد موسى الدخيلي ،

الشاعر يوسف المحمداوي،

الشاعر وهاب شريف .

توسطتها مشاركة فنية مميزة للفنانة السورية فايا يونان.

وافتتح اليوم الثالث بزيارة لقبر الشاعر مظفر النواب في وادي السلام بالنجف حيث وضع المشاركون اكليلاً من الزهور على مثواه الأخير تلتها زيارة لامام الثوار علي ابن أبي طالب عليه السلام الذي اختار النواب جواره في وصيته، ثم اقيمت ندوة شعرية في معهد العلمين للدراسات العليا ظهر اليوم الثالث في ندوة حملت تقاليد الثقافة النجفية الرصينة لاسيما في معهد ذي منزلة خاصة مقترنة باسم مؤسسه الشاعر والاكاديمي الكبير العلامة السيد محمد بحر العلوم .

مشاركة شعراء

وقد شارك بها عميد المعهد زيد العكيلي والناقد علي الفواز رئيس اتحاد الادباء العراقيين والشاعر الشيخ عبد الخاقاني والشاعر صباح عنوز والشاعر اللبناني زاهي وهبي والشاعر علي الشلاه مع عرض مقتضب للفلم التسجيلي (الشاعر لا يترجل) .. وقد أدار الندوة الشاعر عبد الهادي المظفر. وفي السادسة من مساء السبت عاد مظفر النواب إلى السجن الذي هرب منه قبل ستين عاماً ، عاد محتفاً به في سجن الحلة ، فقد وافر وزير العدل القاضي سالار عبد الستار محمد على طلب دار بابل للثقافات والفنون والاعلام بإقامة ختام مهرجان أربعينية مظفر النواب في سجن الحلة في سابقة لم تحصل في تاريخ السجون العراقية ولذا كان الحضور مميزاً وكثيفاً بمشاركة الشاعر موفق محمد الذي جاب مدن العراق مع النواب مانحاً كل مدينة خصوصيتها قبل أن يختم قصيدته مغمسة بالمأساة العراقية.

ثم افتتحت الندوة بكلمة الباحث والمترجم صلاح السعيد رئيس اتحاد ادباء وكتاب محافظة بابل عن أهمية مظفر النواب الثقافية والنضالية ورمزية إقامة ندوة له في سجن الحلة. وقد شارك الشعراء مرتضى التميمي ، المنصف المزغني ، زاهي وهبي ، والفنان جمال كريم الذي غنى للنواب وعنه ، والشاعر حامد كعيد مدير الندوة التي اختتمت بكلمة الدكتور علي الشلاه التي تضمنت مقررات المهرجان التي دعت إلى تشكيل لجنة رصينة لجمع نتاج النواب الشعري وتدقيقه وشرح المعاني المستعصية منه وطبعه بشكل لائق محقق ،ثم ترجمته إلى اللغات الأخرى، وكذلك الاهتمام بنتاجه في الفن التشكيلي وجمع لوحاته في قاعة عرض دائم في بغداد ، وكذلك الاهتمام بتسجيلاته الصوتية والمصورة مع العمل على إقامة متحف خاص به أو السعي إلى نقل جثمانه إلى منزل يكون هو متحفه ايضاً .

كما وجه المهرجان تحية إلى الشيخ سلطان القاسمي على عنايته بالشاعر الكبير في سنواته الاخيرة في مبادرة ليست غريبة على خدماته الجليلة للثقافة العربية .

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