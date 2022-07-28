( 10 ) مقترحات أمام رئيس وزراء العراق : المقبل

لا تتحمل التأجيل : ارجوك

كتب : د . خالد القره غولي

سواء أكنت مبتدئًا أو محترفًا ، يتوفر لديك كل ما تحتاجه للانتقال من الحُلم إلى الإنجاز، أينما يأتيك الإلهام , منذ مدة ليست بالقصيرة وجهود الوزارات العراقية التي جاءت بعد الاحتلال الاسود عام ( 2003 ) تستنفر وتتوسل وتستجدي جهود الخيرين في العراق الجديد … والامم المتحدة والدول الاجنبية والعربية الكبرى منها والصغرى ومن خطى على خطها للخروج من عنق زجاجة الازمات وتصرف مليارات الدورات من اجل إعادة الحياة المدنية البسيطة للعراقيين , لكن دون جدوى , وهنا لم أجد سببا وجيها واحدا أو مقنعا لتعامل تلك الوزارت , ما ظهر منها وما بطن , وكيف تعاملت هذه القوات الــــتي عبثت بأرض مدن العراق من خلال الاشتباكات والعمليات العسكرية من الاقتتال داخل المدن والقصف العشوائي , وتشريد عدد من العوائل , ودمرت البنى التحتية , ونحن ابناء العراق نعرف جيدا من أحسن ألينا ونعرف أكثر واشد من أساء إلينا وهنالك … ( 10 ) مقترحات ( رئيس وزراء العراق المقبل ) وحكومة بغداد الجديدة … تسترعي الاهتمام !!

اولاً = اقرار قانون العفو العام وتنفيذه بالسرعة

ثانياً = تقليص عدد الفضائيات والصحف واحترام حرية الاعلام … وعدم السماح ( للفضائيات المأجورة ) التي تثيرالنعرات الطائفية

ثالثاً = خطاب الدولة العراقية يخول له شخص واحد فقط

رابعاً = عودة النازحين والمهجرين الى مدنهم والمهاجرين الى بلدهم

خامساً = ابعاد ( العمائم والعكل ) بمختلف انواعها والوانها عن السياسة وايقاف العمل بالوقفين السني والشيعي

سادساً = أعادة النظر في قانون المسائلة والعدالة

سابعاً = لا يجوز … وعدم السماح الحديث عن الطوائف والمكونات والاقليات الاخرى في الاعلام العربي والعراقي

ثامناً = حل جميع المليشيات والصحوات والكتائب ومنع المظاهر المسلحة للمدنيين … داخل المدن العراقية وتشكيل اجهزة ( امنية عراقية ) في خدمة المواطن لا في خدمة الاحزاب واعادة الاجهزة الامنية السابقة بدون شروط ولا قيد لاتمام المصالحة الوطنية العراقية

تاسعاً = أعادة النظر بالمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني الغير مجدية

عاشراً = أعادة النظر في بعض بنود الدستور ورفع الالغام اقصد هنا …

( الاحكام ) التي تثير النعرات الطائفية بين جميع مكونات الشعب العراقي

وانا كمواطن عراقي مثل كل اخ عراقي … نحلم بان نعيش في اجواء عراقية اصلية … بعيدة كل البعد عن الطائفية المذهبية الدينية والعشائرية والقومية

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