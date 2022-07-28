14 دولة بمجلس الأمن تندّد بالعدوان وتركيا تعاني الإنكار

طرح وزير الخارجيَّة العراقي فؤاد حسين خارطة طريق لإخراج عناصر حزب العمال الكردستاني “PKK” من العراق، مشدداً على أنَّ حماية أمن تركيا لا تكون على حساب الأمن العراقي.

وقال حسين في مؤتمر صحفي عقب كلمته في جلسة لمجلس الأمن الدولي فجر أمس الأربعاء (بتوقيت بغداد): “نحن نريد علاقة جيدة مع تركيا، فهناك مصالح وتاريخ مشترك مع الدولة الجارة، والعلاقات كانت جيدة”، مشيراً إلى أنَّ “تركيا بدأت بزيادة معسكراتها ونقاطها العسكرية على أراضينا، وهذا يعطي إشارات خطيرة للعراق ومثار قلق للحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان”.

وسُئل حسين بشأن إمكانية إخراج عناصر حزب العمال من العراق، وقال: إنه “يمكن تطبيق بعض الحلول بآلية تشبه إخراج عناصر مجاهدي خلق المعارض للنظام الإيراني من معسكر أشرف في ديالى، بالتنسيق مع عدد من الدول”، لافتاً إلى أنَّ العراق لا يريد التدخل بالشؤون الداخلية التركية، فهذه المشكلة تم تصديرها من أنقرة أو حزب العمال إلى العراق”.

وكان وزير الخارجية قد دعا في كلمته أمام مجلس الأمن إلى إدراج بند الحالة بين العراق وتركيا في أجندة الأعمال وإصدار قرار يُلزم تركيا بسحب قواتها التي عد تواجدها احتلالاً، وقال: إنَّ “الجيش التركي ارتكب عدواناً ضد أراضي وسيادة العراق وحياة مواطنيه، وسبق أن وجهنا 296 مذكرة احتجاج لأنقرة على انتهاكاتها”.

وذكر حسين، “جمعنا الأدلة من موقع الاعتداء الذي استشهد فيه 9 مدنيين بينهم طفلة وجرح فيه 33 مدنياً، وتضمنت الأدلة شظايا مقذوفات مدفعية ثقيلة يستخدمها الجيش التركي، وهو دليل ملموس أمام المجلس على الاستمرار بتجاهل مطالبات العراق”.

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