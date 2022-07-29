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أبقع ببوز كلب (قصة قصيرة)

أبقع ببوز كلب (قصة قصيرة)

يهودية ترعى ماعزها تبحث عن كثرة الحشائش , اجتازت منتصف الصحراء , أرهقها الظمأ , باتت ترى بعينيها الذابلات من العطش نقاط بيضاء صغيرة , استجمعت قواها فرأت راعياً يتبَوَّلُ واقفاً , سارت تتخطى الأَرض بصعوبة , خاطبته بصوتها الناعم : لدني .

هتف شيطانه مرحبا برغبته في جفاف الصحراء ليسمعها : مكنيني من نفسك وأشربي ما تشائين .

ـ دعني أشرب .

ضمها لحضنه ,أسقاها , تشابكا , وطأها .

عادت بمعزاتها لقبيلتها , تستعيد ذاكرتها بلحظة العطش , مضى يومين ورغبتها تريد لقاء البَوَّال .

تجملت وأخرجت ماعزها وكاد الشوق يعيها كعاشقة لاترى عيوب حبيبها .

تكرر اللقاء , انتفخت بطنها كالبالون , التقت بغريمها , حدَّث نفسه : أيتها الأَمَةُ العاهرةُ لابد من الفراق , رفع صوته بحنان الخوف عليها : عليك أَن تلدي في بيت سيِّدك .

أَجابته : لا أطيق فراقَكَ .

ـ أَخافُ عليك من القتل .

أردفتْ نلتقي فيما بعد .

حان موعد الولادة , جاءت القابلة , وضعت من رحمها أَبقعَ, وجهُهُ كبوزِ الكَلبِ .

سألتها النُّسوةُ , ما أسمه ؟

رَدَّتٍ : شِمْر .

………………………

*للكاتب مجاهد منعثر منشد /المجموعة القصصية (ظمأ وعشق لله) , الفصل الأول حجور خبيثة , القصة السابعة , ص10.

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