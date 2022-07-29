أستراليا تحدد هوية شقيقتين سعوديتين وسط غموض حول ظروف وفاتهما “غير العادية”

(CNN)– عثرت الشرطة على شقيقتين سعوديتين مقتولتين في شقتهما في سيدني في ظروف “غير عادية” الشهر الماضي، فيما ناشدت السلطات تقديم مزيد من المعلومات.

عثرت الشرطة على جثتي إسراء عبد الله السهلي، 24 عامًا، وآمال عبد الله السهلي، 23 عامًا، في 7 يونيو/ حزيران، عقب مخاوف بشأن تقرير الطب الشرعي، بحسب بيان صادر عن شرطة نيو ساوث ويلز ، الأربعاء.

وقال البيان “على الرغم من التحقيقات المكثفة، لم يتمكن المحققون من التأكد من كيفية وفاة الشابتين. ومع ذلك، يُعتقد أن المرأتين توفيا منذ بعض الوقت قبل تحديد مكانهما”.

أكدت شرطة نيو ساوث ويلز لشبكة CNN، أن الشقيقتين وصلتا إلى أستراليا من المملكة العربية السعودية في عام 2017. وقالت الشرطة “ظروف وفاتهم كانت غير معتادة لأنه لم تظهر عليهم آثار إصابة”.

وقالت كلوديا ألكروفت، مفتشة مباحث شرطة نيو ساوث ويلز، إن أي معلومات من الجمهور يمكن أن تحمل مفتاح حل التحقيق.

وقالت أولكروفت في بيان لشرطة نيو ساوث ويلز: “المحققون مهتمون بالتحدث مع أي شخص قد يكون قد شاهد أو قد يكون لديه معلومات عن تحركات الشابتين في الأيام والأسابيع التي سبقت وفاتهن – والتي نعتقد أنها حدثت في أوائل مايو/ أيار”.

وقالت القنصلية السعودية في سيدني، في بيان نُشر على تويتر، إنها على اتصال بالسلطات الأسترالية بشأن القضية. وأضافت أن “القنصلية تعرب أيضًا عن خالص تعازيها لأسرة الفقيدتين”.

تواصلت CNN مع السفارة السعودية في كانبرا للتعليق.

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