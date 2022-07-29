أمريكا تكشف عن محادثات مع طالبان بشأن احتياطيات البنك المركزي المجمدة

قالت وزارة الخارجية الأميركية إن وفدا أميركيا ناقش مع مسؤولين في حركة طالبان جهود الإفراج عن مليارات الدولارات من احتياطيات البنك المركزي الأفغاني.

وأضافت الوزارة في بيان أمس الخميس أن الاجتماع شارك فيه توماس ويست الممثل الأميركي الخاص لأفغانستان وبرايان نيلسون وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية.

وأشارت الخارجية الأميركية إلى أن الاجتماع الذي عقد يوم الأربعاء، بحث جهود تمكين استخدام 3.5 مليارات دولار من احتياطي البنك المركزي الأفغاني.

ولفتت إلى أن الوفد الأميركي أعرب لمسؤولي طالبان عن الحاجة إلى معالجة الوضع الإنساني في أفغانستان.

ولا تعترف الولايات المتحدة بحكم طالبان في أفغانستان منذ أن استولت الحركة على السلطة في أغسطس/آب 2021.

وتم بعد ذلك تجميد مليارات الدولارات من الأصول المحتجزة في الخارج، وتوقفت المساعدات الدولية الغربية التي تعتمد عليها البلاد منذ 20 عاما، وأصبحت تلك المساعدات شحيحة منذ عودة طالبان إلى السلطة.

وفي فبراير/شباط الماضي جمد الرئيس الأميركي جو بايدن 7 مليارات دولار من أموال البنك المركزي الأفغاني؛ مودعة لدى مؤسسات مالية أميركية، وقال إنه سيخصص نصفها لتعويضات طالبت بها عائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر/أيلول.

وتعاني أفغانستان أزمة اقتصادية بعدما جمدت دول مختلفة أصولها المودعة في الخارج وقطعت عنها المساعدات، في حين انهارت العملة المحلية.

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