استطلاع: أغلبيَّة الديمقراطيين ضدّ ترشيح بايدن للرئاسة مرة أخرى

واشنطن: وكالات

قال ثلاثة من كل أربعة مشاركين ديمقراطيين وذوي ميول ديمقراطيَّة، في استطلاع جديد لشبكة CNNإنهم لا يريدون أن يكون الرئيس الأميركي جو بايدن المرشح الرئاسي لحزبهم في عام 2024.

ووجد الاستطلاع أنَّ 75 % قالوا إنهم يريدون شخصاً آخر ليكون المرشح الديمقراطي في عام 2024، بينما أيد 25 % ترشيح بايدن، وقال 42 % إنهم لا يريدون أن يكون بايدن مرشح الحزب لعام 2024 لأنهم لا يريدون إعادة انتخابه كرئيس، بينما قال 32 % إنهم لا يعتقدون أنَّ بايدن يمكنه هزيمة مرشح جمهوري في الانتخابات المقبلة.

هذا وقال 55 % من الجمهوريين المشاركين في الاستطلاع إنهم لا يريدون أن يكون الرئيس السابق دونالد ترامب مرشح حزبهم في عام 2024، بينما قال 44 % من المشاركين عكس ذلك.

وفي وقت سابق من العام الحالي، أجري استطلاع مماثل بينت نتائجه أنَّ 51 % من الديمقراطيين يريدون مرشحاً غير بايدن ليكون مرشحهم الرئاسي في الانتخابات المقبلة، بينما أبدى 45 % من المشاركين اهتماماً بترشح بايدن مرة أخرى.

إلى ذلك، جاءت نتيجة فحصين للرئيس الأميركي جو بايدن بكوفيد- 19 سلبية بعد خمسة أيام من الحجر الصحي والعلاج من المرض وبات بإمكانه الخروج من العزل، وفق ما أعلن طبيبه في رسالة نشرها البيت الأبيض أمس الأربعاء.

وكتب الدكتور كيفين أوكونور: “الليلة الماضية، ومرة أخرى هذا الصباح، جاءت نتيجة فحصه سلبية”، مضيفاً أنَّ بايدن تناول كامل جرعات العقار العلاجي باكسلوفيد، ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن أوكونور قوله: “نظراً لهذه العوامل المطمئنة، سيُنهي الرئيس إجراءات العزل الصارمة”.

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