” الاكتئاب الصامت.. والضحك الاسود !!!”

الدكتور ميثاق بيات الضيفي

“غالبا ما يكون الصمت.. ابلغ تعبير !!!”

“انا مكتئب”.. هي عبارة في كثير من الأحيان يقولها الناس ويرددوها عندما يكونون في حالة مزاجية سيئة أو يمرون بيوم أو يومين سيئين! ! ولا يسألون حتى ما هو الاكتئاب… لذا ، كيف تعرف إذا كنت تعاني من الاكتئاب؟ وماذا تفعل حيال ذلك؟؟

يمكن أن يصبح الاكتئاب مشكلة صحية خطيرة ، ويمكن أن يؤدي إلى معاناة إنسانية كبيرة, وضعف حاد بالاداء والاعمال, وفي أسوأ الحالات ، يمكن أن يؤدي إلى الانتحار… ونظرًا لانتشار المشكلة ومؤشرات الإحصائيات المخيبة للآمال ، فقد تقرر حتى إدخال يوم عالمي له عرف باسم يوم الكساد العالمي ، الذي يقام في 24 مارس ، في تقويم العطلات.. وانت.. نعم انت… ماذا تفعل إذا وجدت نفسك.. وقد ظهر عليك علامات اضطراب اكتئابي؟

ليس كل المصابين بالاكتئاب .. تظهر عليهم علامات الاكتئاب الكلاسيكية.. فتظهر على بعضهم تعبيرًا وسلوكًا عاطفيًا معاكسًا تمامًا: فهم يبتسمون وينشطون معظم الوقت ، حتى أن بعضهم يعيش حياة وظيفية. تُعرف هذه الظاهرة باسم “الاكتئاب المبتسم”….

أولئك الذين يخفون اكتئابهم يعانون أيضًا أكثر من أولئك الذين لا يخفون، لأنهم بالإضافة إلى كل الانزعاج الذي يسببه المرض ، يستثمرون كميات كبيرة من الطاقة لإعطاء صورة لا تتوافق مع ما يشعرون به في الداخل… لإنه ليس تشخيصًا معترفًا به ولا يتوافق مع تشخيص الاكتئاب غير النمطي. تم استخدام المصطلح من قبل منظمة الصحة العالمية (WHO) ووصفته بأنه اكتئاب مع أعراض تجعل التشخيص صعبًا ، لأنها لا تتوافق مع ما هو معروف عن المرض… وهذا أمر خطير ، لأنه لا يظهر بوادر تدل على وجوده… بالإضافة إلى ذلك ، كونهم أشخاصًا نشطين ، فمن المرجح أن ينتحروا أكثر من الشخص المصاب باكتئاب شائع ، ولديه طاقة أقل ، حتى للقيام بهذا الفعل.

ومن المعتاد أن لا يسعى المصابون به إلى العلاج النفسي في الوقت المناسب ، لأنهم يميلون إلى الصمت حيال ما يمرون به . قد يفسر هذا جزئيًا لماذا يمكن للمرضى المصابين بالاكتئاب أن يعيشوا حتى 15 عامًا دون معرفة مرضهم.

ببساطة غير مقبول … الادعاء بأن مرض الاكتئاب هو نفسه في جميع الثقافات. عندما يتم التعامل مع الثقافة على أنها ثابتة … فمن السهل جدًا رؤية الاكتئاب على أنه اضطراب بيولوجي. <...> من وجهة النظر هذه ، الثقافة ظاهرة ثانوية ؛ في حين قد توجد اختلافات ثقافية ، فإنها لا تعتبر أساسية. ومع ذلك ، عندما يُنظر إلى الثقافة على أنها متغير مهم … فإن العديد من افتراضاتنا حول طبيعة العاطفة والمرض يتم تأكيدها بإسهاب.. فتختلف الثقافات الفردية اختلافًا كبيرًا في ترتيباتها الاجتماعية ، وتصوراتها الشخصية ، ونتائج العواطف مثل الحزن ، والأسى ، والغضب ، والسلوكيات مثل العزلة الذاتية أو العدوانية ، والخصائص النفسية مثل السلبية والعجز. <…> خلل النطق وحتى الفقدان التام للقدرة على الشعور بالرضا … فثقافة الاكتئاب يمكن أن تسبب أعراضًا وعواقب مؤلمة مختلفة تمامًا. <…> وهكذا ، في معظم المجتمعات والثقافات الأخرى ، لا يتم تفسير الاكتئاب بشكل مختلف ، بل يمثل أشكال مختلفة جوهريًا من الواقع الاجتماعي.

فظاهرة الاكتئاب المبتسم.. ومن وجهة نظر أنثروبولوجية.. فأن هذه الظاهرة تقوم على تشابك معقد للعمليات البيولوجية والنفسية والاجتماعية. بينما يبدو أن هناك متلازمة اكتئاب كبرى يمكن ملاحظتها عبر الثقافات ، وأن تصورات الاكتئاب تختلف بشكل كبير عبر الثقافات. بعبارة أخرى ، للاضطرابات الاكتئابية خصائص عامة وخصائص خاصة بالثقافة.

ما الذي يقود الشخص لإخفاء اكتئابه؟

السبب الرئيسي هو وصمة العار المرتبطة بالمرض العقلي. وبالمثل ، يسعى معظم الناس إلى الامتثال للتوقعات الاجتماعية التي تحظى بتقدير كبير الآن وهي ” الظهور بالسعادة ” طوال الوقت ، وهي بيئة تجعل من الصعب إظهار الحزن وحيث يمكن اعتباره علامة على “الضعف”. هناك أيضًا من يجدون صعوبة في التعرف على مزاجهم.

لحسن الحظ ، لا يمكن تزوير هذه الحالة إلا إلى حد معين.

لان هناك بعض المواقف التي يمكن لها أن تشير إلى وجود اكتئاب خفي.. فإذا تعرفنا عليها او على بعضها ووجدناها في انفسنا أو في شخص نعرفه ، فمن المهم أن نطلب المساعدة والتقييم من أحد المحترفين من أجل علاجها في الوقت المناسب ، وتجنب إعاقة أكثر تعقيدًا أو انتحارًا محتملًا.

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