البارتي يكشف آخر تطورات المفاوضات مع اليكتي لاختيار رئيس الجمهورية

ذكر مسؤول رفيع في الحزب الديمقراطي الكردستاني، أن لقاء أمس بين بافل طالباني، رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني و فؤاد حسين، رئيس لجنة التفاوض للديمقراطي الكردستاني بشأن رئاسة الجمهورية “كان إيجابيا”.

وذكر المسؤول في تصريح لوسائل إعلام تابعة للديمقراطي الكردستاني، أن “فؤاد حسين، رئيس لجنة التفاوض للبارتي سيسافر الى الاقليم لمواصلة الحوارات والاجتماعات بعد لقاء بافل طالباني أمس الخميس في بغداد”.

واستقبل بافل جلال الطالباني رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني، وزير الخارجية فؤاد حسين، رئيس لجنة البارتي للتفاوض بشأن تشكيل الحكومة العراقية الجديدة وقضية انتخاب رئيس للجمهورية.

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