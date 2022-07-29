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التربية تصدر توضيحا بشأن تأجيل امتحانات التعليم المهني

أعلنت وزارة التربية، اليوم الجمعة، عن تأجيل امتحانات التعليم المهني الى يوم الأحد بمناسبة حلول العام الهجري الجديد.

وقالت الوزارة في بيان  “اللجنة الدائمة لامتحانات التعليم المهني قررت تأجيل امتحان الفرع (الصناعي ، الحاسوب ، تقنية المعلومات ، الزراعي ،التمريض) الذي كان من المقرر ادائه يوم السبت الى يوم الأحد بمناسبة حلول العام الهجري الجديد”.

واضافت أنه ” تم تأجيل امتحان الفرع التجاري والفنون التطبيقية الى يوم الاثنين وبحسب الملاحظات المُثَبَّتة في الجدول مسبقاً”، متمنيةً لأبنائها الطلبة دوام الموفقية والنجاح”.انتهى/25ر

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