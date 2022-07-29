الخفاجي يشرح خطة تأمين أجواء محرم الحرام وصولاً لموعد الزيارة الأربعينية

أوضحت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الجمعة، تفاصيل خطة تأمين أجواء محرم الحرام وصولاً لموعد الزيارة الأربعينية في العشرين من صفر.

وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي للتلفزيون الرسمي إن “خطة تأمين أجواء محرم الحرام استبقت بعمليات أمنية نوعية وتفعيل للجهد الاستخباري ومذكرات القبض”.

وأضاف، “سنوياً لدينا خطة لتأمين أجواء محرم تأخذ بنظر الاعتبار التحديات الأمنية وتقديرات الموقف والعمليات الاستخبارية والموضوع يمتد إلى الزيارة الأربعينية “.

وتابع أن “هناك صفحتان للخطة الأولى تخص الأيام العشرة الأولى من محرم أي حتى يوم عاشوراء والثانية تمتد إلى حلول ذكرى الأربعينية في العشرين من شهر صفر وخصوصاً في محافظات بغداد وكربلاء المقدسة والنجف الأشرف”.

وبخصوص تأمين كربلاء المقدسة بين أن “إسناد قيادة عمليات كربلاء يتم عبر الجهد الجوي ممثلاً بقيادة القوة الجوية وطيران الجيش وأيضاً طائرات الاستطلاع المسيرة خدمة للأهداف الأمنية وأيضاً نشر القوات الأمنية من الجيش والشرطة داخل المدينة والطرق المؤدية لها وأيضاً هناك قوات رد سريع للتحرك بأسرع وقت والتعامل مع أي طارئ”.

وبخصوص التوقعات بأعداد أكبر من الزائرين قياساً بالأعوام السابقة حيث اشتدت في حينها أزمة كورونا أوضح الخفاجي “نتوقع أعداداً أكبر سواء القادمة من محافظات العراق أو من خارجه وجاهزون لتأمين الأجواء وحركة الزائرين”.