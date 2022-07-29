المرور تحدِّد السنَّ القانونيَّة لتسجيل «التكتك»

حدَّدت مديرية المرور العامة، أمس الأربعاء، السنَّ القانونية لتسجيل “التكتك” والمركبات الأخرى للسائقين ومنحهم إجازات السوق.

وقال مدير العلاقات والإعلام في المديرية العميد زياد القيسي، لوكالة الأنباء العراقية “واع”: إنَّ “تسجيل التكتك ومنح الإجازة قانونياً يكون بعد إكمال عمر 16 سنة ودخوله سن الـ17 سنة بيوم، إذ يمنح السائق إجازة سياقة للتكتك ويسجل

باسمه”.

وأضاف أنَّ “المركبات الأخرى يمنح سائقها إجازة قيادة خصوصي وتسجل المركبة باسمه عند إكمال 17 سنة ويدخل في سن 18 بيوم واحد”.

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