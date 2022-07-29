انتخاب رئيس الجمهوريَّة بنسخة 2018

بغداد: مهند عبد الوهاب

يبدو أنَّ سيناريو 2018 عاد بقوة ليخيِّم على الأجواء التي تسبق الاستحقاق الدستوري بانتخاب رئيس الجمهورية، فبينما لم تظهر أيّ مرونة من الحزبين الكرديين “الاتحاد الوطني” و”الديمقراطي”؛ لوّح الأخير بعدم دخول جلسة البرلمان المرتقبة المخصصة لهذا الشأن في حال وجود مرشحين اثنين، في وقت دعا مراقبون وسياسيون القوى الكردية إلى حسم أمرها بهذا الخصوص لرفع الحرج عن القوى السياسية.

وقال عضو مجلس النواب عن كتلة دولة القانون المنضوية في الإطار التنسيقي، عارف الحمامي : إنَّ “الإطار التنسيقي ليس لديه أي مشكلة في الإسراع باختيار مرشح منصب رئيس الوزراء كونه وضع آليات ومعايير لهذه الشخصية ولا توجد مشكلة محددة، وإنما العقبة في التأثير الحاصل من الحلقة الدستورية المهمة التي أخرت تشكيل الحكومة وهي منصب رئيس الجمهورية من البيت الكردي”.

وأضاف أنَّ “على الكرد خلال الأيام القليلة المقبلة أن يحسموا موقفهم باتجاه مرشح واحد، وإلا سيكون الفيصل والحسم من خلال قبة البرلمان لاختيار شخصية لتشغل منصب رئيس الجمهورية”، وبين “أننا نأمل من الكرد الاتفاق على مرشح واحد لتسهيل عملية التصويت”، وأكد أنهم كنواب عن الإطار التنسيقي “لديهم الحرية الكاملة في اختيار من يرونه مناسباً عند التصويت على مرشحي رئيس الجمهورية، في حال عدم اتفاق الكرد على مرشح

واحد”.

في المقابل، قال النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، شريف سليمان، إنَّ حزبه لن يدخل أي جلسة للبرلمان بوجود مرشحين لرئاسة الجمهورية.

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