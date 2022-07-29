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بالفيديو .. نجاة 100 مسافر بينهم عراقيين بعد توقف محركات الطائرة الايرانية

عادت طائرة تابعة للخطوط الجوية الإيرانية، صباح اليوم الجمعة، إلى مطار مشهد الدولي بعد مرور قرابة ثلاث ساعات على إقلاعها وذلك لإنقاذ حياة أكثر من 100 مسافر عراقي وإيراني كانوا على متنها.
ووثق تسجيل فيديو ، نجاة اكثر من 100 مسافر إيراني وعراقي من موت محقق بعد أصابة محركها بعطل ،، وبحسب ركاب الطائرة، فإن الرحلة التي كانت قد انطلقت في الساعة5:30 فجر اليوم من مطار مشهد إلى النجف بقيت في الجو قرابة 3 ساعات بعد أن فرغ الوقود منها وهبطت لينفجر بعض اطاراتها.

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