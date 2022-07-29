“حرس الحدود” تنشئ نقاط عسكرية على الحدود مع ايران وتركيا

أقامت قوات حرس الحدود العراقية 6 نقاط عسكرية دائمة في مناطق حدودية مع تركيا وايران، حيث لم يتم نشر أي قوات فيها منذ 31 عاما.

وقال قائد في حرس الحدود العراقية ، إن ” الغرض من إقامة هذه النقاط العسكرية الدائمة ، هو مراقبة الحدود، ومنع المجموعات المسلحة غير القانونية من التسلل، والحد من عمليات التهريب، وتأمين الاستقرار والامن لأهالي المنطقة”.

وقال قائد اللواء الثاني في حرس الحدود، گوران صالح في تصريح لقناة تلفزة كوردستان 24: “مع قدومنا الى المناطق الحدودية، قمنا بإنشاء عدة طرق بطول 6-8 كيلومترات ، لربط كافة النقاط العسكرية لحرس الحدود مع بعضها “، ومضيفاً ” بعد أن ثبتنا نقاطنا العسكرية هنا، لا يمكن لاحد عبور الحدود بشكل غير قانوني”.

وأضاف گوران صالح قائلاً انه “على مرتفعات حاج عمران، النقاط العسكرية لحرس الحدود العراقية تقابل نقاط حرس الحدود الإيرانية، هذه المناطق لم تكن آمنة سابقاً، أما الان أصبحت الحدود آمنة، بالإضافة الى توفير الأمن والسلام لأبناء المنطقة من قرويين ومزارعين وبدو ، على عكس السنوات السابقة”.

وقال فخر الدين رسول وهو مزارع من سكان المنطقة لكوردستان 24، “الآن نحن أحرار، في السابق لم نكن نستطيع ان نقترب من الحدود لزراعة حقولنا ورعي مواشينا، أما الان فالمنطقة مستقرة والامن مستتب، ونحن سعداء جداً”.

ومنذ شهرين العمل قائم من قبل قوات حرس الحدود لإنشاء نقاط عسكرية دائمة ، ثلاث منها على الحدود العراقية الإيرانية في بلدة حاج عمران، والأخريات في منطقة بارزان على الحدود العراقية التركية.

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