صحة الكرخ / انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي السنوي الحادي عشر للمختبرات

احمد عبد الصاحب كريم

برعاية معالي وزير الصحة الدكتور (هاني العقابي) و اشراف مدير عام دائرة صحة بغداد الكرخ الدكتور (سعد كامل اللامي) اقامت دائرة صحة بغداد الكرخ مؤتمرها العلمي السنوي الحادي عشر على قاعة كلكامش في فندق بابل روتانا بحضور ممثل عن وزير الصحة و عدد من اعضاء مجلس النواب و معاون مدير عام العيادات الشعبية و مجموعة من الشخصيات و الباحثين العراقيين و مدراء المستشفيات و قطاعات الرعاية الصحية الاولية

و استهل المؤتمر تلاوة معطرة من الذكر الحكيم و عزف النشيد الوطني و قراءة سورة الفاتحة على ارواح شهداء العراق و الجيش الابيض بعدها تم عرض فلم يجسد انجازات و تضحيات ابطال الجيش الابيض من الملاكات المختبرية في مواجهة جائحة كورونا

و القى مدير عام دائرة صحة بغداد الكرخ الدكتور (سعد كامل اللامي) كلمته التي رحب فيها بالحضور مشيراً ان هذا المؤتمر يأتي تحقيقياً للتكامل العلمي و الصحي بين جميع المؤسسات الصحية و المراكز البحثية و جهود عام كامل من العمل المتواصل يجمعهم شعار البحوث العلمية و اقامة ورشات العمل

و على هامش المؤتمر تم افتتاح معرض لعرض الاجهزة المختبرية و المستلزمات الطبية من الشركات الراعية للمؤتمر

و اضاف مدير شعبة المختبرات اختصاص تحليلات مرضية (اسامة صادق كاظم) تم اقامة المؤتمر برعاية الشركات المختصة (دلتا ، زهرة الروان ، الراية ، شمس الوطن ، ستارز كروب ، الشركة الطبية المتحدة ، الافاق المتحدة ، الامل الطبية)

و بينت عضو اللجنة العلمية تم مشاركة العديد من الباحثين من مختلف محافظات العراق و المؤسسات الصحية تتكامل فيه امكانات دائرة صحة بغداد الكرخ في عقد لقاءات مجموعة من الباحثين المتخصصين حيث بلغ عدد البحوث العلمية بمختلف المواضيع (امراض الدم ،المرض النسيجي ، الاحياء المجهرية ، البايولوجي الجزيئي ، الكيمياء الطبية السريرية)

و في ختام المؤتمر قدم اللامي دروع المؤتمر الى الباحثين و الاساتذة المشاركين في البحوث و اللجان المنظمة للمؤتمر في المؤتمر .

اعلام صحة الكرخ

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط