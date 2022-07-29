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عمليات كربلاء تبدأ تنفيذ خطتها الخاصة بشهر محرم وزيارة عاشوراء

باشرت قيادة عمليات كربلاء المقدسة والقطاعات الملحقة بها، اليوم الجمعة، بتنفيذ خطتها الخاصة بشهر محرم الحرام وزيارة عاشوراء .
وقال قائد عمليات كربلاء الفريق الركن علي الهاشمي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن “قطعات الجيش والشرطة والحشد الشعبي نفذت هذا العام عمليات استباقية قبيل زيارة عاشوراء بوقت مبكر”، مشيراً الى “وضع خطة خاصة بتبديل رايتي قبتي الإمام الحسين وأخيه أبي الفضل العباس عليهما السلام هذا اليوم”.
وأضاف الهاشمي، أن “القوات الامنية وضعت خطة خاصة منذ اليوم الأول لشهر محرم ولغاية الثالث عشر منه”، مؤكداً أن “القطعات العسكرية مهيأة لهذا الواجب وقد طلبنا قطعات إضافية من وزارتي الداخلية والدفاع وهيئة الحشد” .
وأوضح الهاشمي أن قوات الجيش والشرطة وطيران الجيش والحشد الشعبي نفذت عمليات استباقية في المناطق المحيطة بكربلاء لاسيما المناطق الصحراوية.
وبيّن الهاشمي أن “الواجبات مستمرة الى نهاية شهر محرم وأن أعداد القوات الإضافية ستكون أكثر مقارنة بالأعوام السابقة لافتاً الى وجود طلبات لتوفير طيران الجيش واستطلاع جوي للاشتراك في تأمين هذه المناسبة”.انتهى/25

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