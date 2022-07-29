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قانوني رياضي يعلق على صفقة انتقال أحمد فرحان لصفوف الشرطة

علق القانوني المختص بالشأن الرياضي أسامة عدنان، على الجدل القائم بشان صفقة انتقال اللاعب أحمد فرحان إلى صفوف الشرطة وتوقيعه على عقد مع نادي الزوراء.

وقال عدنان  في تصريح إن “العقد المبرم بين إدارة الزوراء واللاعب احمد فرحان (باطل) ومن حق إدارة نفط البصرة رفع قضية تعويض من إدارة الزوراء”.

وأضاف ان “هذا الإجراء بات ممكناً بسبب ارتباط اللاعب بعقد ساري مع إدارة نفط البصرة، وربما أيضاً تصدر عقوبة إلى احمد فرحان في حال تم رفع شكوى من قبل نفط البصرة”.

يذكر ان نادي الشرطة أعلن رسمياً تعاقده مع اللاعب أحمد فرحان بشكل رسمي. انتهى/ 25 ل

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