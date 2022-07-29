لبنان يتلقى “إنذارات من دول غربية” بشأن سفينة تقول كييف إنها تحمل حبوبا مسروقة منها

شوهدت سفينة ترفع العلم السوري في ميناء طرابلس بلبنان في 29 تموز / يوليو 2022. ويُزعم انها تحمل “حبوب مسروقة” من أوكرانيا.

كشف وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب أن بلاده تلقت “احتجاجات وإنذارات من عدد من الدول الغربية”، عقب وصول سفينة محملة بطحين وشعير، ترفع العلم السوري، إلى مرفأ طرابلس يوم الأربعاء الماضي.

وقال الوزير، في مقابلة خاصة مع بي بي سي، إن الجهات المعنية في لبنان تفحص السفينة حاليا، من دون أن تتمكن حتى الآن من تحديد مصدر المواد التي تحملها، مشددا على أن الحكومة ستتخذ القرار المناسب لاحقا.

وكانت السفارة الأوكرانية في بيروت، قد أكدت مساء أمس الخميس، لبي بي سي، وجود “سفينة سورية مشمولة بالعقوبات، راسية في مرفأ طرابلس اللبناني، تحمل شعيرا وطحينا أوكرانيّا مسروقا”.

وأصدرت السفارة اليوم بيانا قالت فيه إنها تبحث “النتائج القانونية” للأمر، في ظل ما وصفته بـ “التطورات المتعلقة بتفريغ حمولة القمح الأوكراني في مرفأ طرابلس، وفي ضوء شح مخزون القمح في لبنان”.

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وكشف السفير الأوكراني لدى لبنان إيهور أوستاش، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم في بيروت، إن محكمة أوكرانية أصدرت اليوم قرارا بتوقيف السفينة ومصادرة حمولتها، مضيفا أن السفارة ستُبلّغ السلطات اللبنانية بالقرار القضائي الاوكراني.

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