ماتنفع اعادة الانتخابات مره اخرى بالعراق ،،

اتمنى الصلح وتشكيل حكومة تخدم الشعب ،لان الخسران في الانتخابات القادمة ،هم يشككون بالانتخابات الجديدة ويطالبون باعادة الانتخابات مره اخرى ،وهذه جيب ليل واخذ عتاب ،

والكل تعلم قسم من العراقيين مستفادين من قرارات المالكي القديمة باصدار رواتب مزدوجة للشهداء وقسم سجناء وقسم رفحا رواتبهم على عدد العوائل وقسم سياسين كلك وقرارات المالكي القديمة تخدم أكثر من مليون ونصف شخص ينتخبون المالكي ،كل اربع سنوات والقسم الاكبر ايضا حصلوا على بيوت سكنية في مسقط الراس وقسم سكنوا في بغداد الكرادة وابو نواس والمنصور وشارع فلسطين ، وفي اغلب مناطق بغداد ،

لانه مره ، السيد الكاظمي اوقف رواتب رفحا ،لان كانت الميزانية ضعيفة ، اخبرهم المالكي ان يخرجون علية مظاهرات بالسلاح ، وفعلا اعادها الكاظمي لهم باثر رجعي لمدة سبعة اشهر ،

وهولاء المستفادين في البلد من رواتب المالكي ينتخبون المالكي كل اربع سنوات يفوز ، وهو يحب السلطة لان فيها غنائم كبيرة وبيوت متعددة ومكاسب اخرى ، ارحمونا واتفقوا وشكلو حكومة تخدم الشعب العراقي واتركوا اعادة الانتخابات رجاءً ،والله يحب المحسنين ، ناشط مدني ، علي محمد الجيزاني ،

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