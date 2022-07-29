محافظة أربيل تعاقب 21 محطة وقود

أعلنت إدارة محافظة العاصمة أربيل، اليوم الخميس، معاقبة 21 محطة وقود بسبب «رداءة جودة البنزين المباع والتلاعب بنوعيته».

وأفادت المحافظة في بيان، بأن لجنة مراقبة محطات الوقود التابعة لمديرية نفط ومعادن أربيل عاقبت 21 محطة واتخذت الإجراءات القانونية بحق أصحابها.

يشار إلى أنه منذ شهر حزيران الماضي تمت معاقبة 172 محطة وقود، منها 6 محطات عوقبت مرتين بسبب تكرار المخالفات.

وفيما يلي أسماء محطات الوقود التي كررت التلاعب بجودة البنزين: محطة آرام محمد، جيلوان، جيكر، زير، سيداوة، (يارا/ ميهن).

وطمأن البيان المواطنين بمواصلة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يقوم ببيع البنزين ذي الجودة الرديئة، داعياً إياهم إلى الإبلاغ عن المحطات المخالفة لدى قائمقامية مركز أربيل.

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