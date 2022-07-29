موسكو تحذر من انهيار «اتفاق الحبوب» ما لم تُرفع العقوبات

دعت موسكو الأمم المتحدة إلى تسريع الالتزام بالضمانات التي قدّمتها في إطار «صفقة الحبوب» التي تقضي بربط تسهيل الصادرات الأوكرانية برفع القيود على صادرات الحبوب والأسمدة من روسيا.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي آندريه رودينكو، (الأربعاء)، إن الاتفاق الذي أبرم في إسطنبول يسمح باستئناف صادرات الحبوب الأوكرانية من موانئ على البحر الأسود قد ينهار إذا لم تتم إزالة العقبات أمام الصادرات الزراعية الروسية على الفور.

وأضاف رودينكو أن شحنات الحبوب من أوكرانيا ستبدأ قريباً، معبراً عن أمله في استمرار الاتفاق.

ومعلوم أن العقوبات الغربية لا تشمل المواد الغذائية والأسمدة، لكن القيود المفروضة على حركة السفن والموانئ الروسية تعرقل تصدير الحبوب الروسية حتى الآن.

وأعلنت تركيا أن استئناف تصدير الحبوب عبر الموانئ الأوكرانية قد يتم في غضون أسبوع، وأنه قد يصل إلى 25 مليون طن بحلول نهاية العام.

وافتتحت تركيا، (الأربعاء)، مركز عمليات مشتركاً مع أوكرانيا وروسيا والأمم المتحدة، لتنسيق حركة التجارة بموجب الاتفاق.

في غضون ذلك، بدأ الخفض الفعلي لتدفقات الغاز الروسي إلى ألمانيا عبر خط أنابيب «نورد ستريم 1»، (الأربعاء)، وسط ترجيحات بأن يستمر التدفق في الانخفاض.

وكانت شركة «غازبروم» الروسية أعلنت قبل يومين أنها ستقلص استخدام السعة المتاحة في «نورد ستريم 1» من 40 في المائة إلى 20 في المائة.

وتعزو روسيا الخفض منذ يونيو (حزيران) الماضي إلى مشكلات تقنية لها علاقة بالعقوبات التي فرضها عليها الغرب بعد هجومها على أوكرانيا.

بدورها، وصفت الحكومة الألمانية التقليصات بأنها لعبة من روسيا لإثبات القوة. وقالت متحدثة باسم الحكومة الألمانية: «نحن لا نزال كما كنا لا نرى أسباباً فنية» وراء خفض الإمدادات.

وأضافت: «ما نراه هو لعبة لإثبات القوة، ولن نتأثر بهذا»، مشيرة إلى أن التوربين الذي خضع للصيانة في كندا جاهز للتسليم إلى «غازبروم» بهدف استخدامه.

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