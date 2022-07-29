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نقابة الصيادلة: 70% من الأدوية غير مسعّرة

نقابة الصيادلة: 70% من الأدوية غير مسعّرة

 بغداد: رلى واثق
كشفت نقابة الصيادلة أنَّ 70 بالمئة من الأدوية ما زالت غير مسعّرة، وعزت أسباب تفاوت أسعارها في الصيدليات إلى اختلاف شركات المنشأ والتهريب والإيجارات. وقال المتحدث الرسمي باسم النقابة الدكتور محمد شيرخان : إنَّ “النقابة تسير بخطوات ستراتيجية سريعة لتشجيع المكاتب العلمية على تسجيل الأدوية في وزارة الصحة لمنع حالات التهريب”، مشيراً إلى أنَّ 30 بالمئة من الأدوية مسجلة وتم تسعيرها.  وأضاف أنَّ 70 بالمئة من الأدوية غير مسعرة، لكن تم تحديد أسعار لها بهامش ربح بسيط، وتتم متابعة الصيدليات عن طريق الفرق التفتيشية في النقابة، واتخاذ الإجراءات بحق المخالفين.
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