اصابة كادر قناة الميادين اثناء تغطية الاحتجاجات قرب المنطقة الخضراء

تعرض مراسل ومصور قناة الميادين في بغداد الى اصابات طفيفة، اثناء تغطية الاحتجاجات قرب المنطقة الخضراء، صباح اليوم السبت.

وافاد مراسل القناة “عبدالله بدران” في اتصال هاتفي لجمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق انه واثناء البث المباشر، لحظة اقتحام اتباع التيار الصدري للدخول من الابواب الرئيسية للمنطقة الخضراء، اطلقت القوات الامنية، القنابل الصوتية لتفريق المحتجين، ما اسفر عن اصابة المراسل بشظايا في منطقة الظهر، وزميله المصور ‘زيد خالد’ اصابة مماثلة في منطقة الساق، لافتا الى انه تم ايقاف البث، واسعاف المراسل لزميله المصور ونقله، الى المشفى القريب لتلقي العلاج.

وشهدت اليوم العاصمة بغداد انطلاق الاحتجاجات وصولا الى المنطقة الخضراء، التي نظمها انصار التيار الصدري.

واذ تتمنى جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق السلامة لكادر القناة، فانها تدعو الصحفيين الى الالتزام بقواعد السلامة المهنية والالتزام بالمسافات الآمنة، تجنبا لأي استهداف محتمل.

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