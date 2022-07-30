التميمي يوضح مدى قانونية عقد جلسة البرلمان خارج العاصمة



أوضح الخبير القانوني علي التميمي، مدى إمكانية وقانونية انعقاد جلسة البرلمان في مكان خارج العاصمة والمبنى الخاص بمجلس النواب، لافتا الى ان النظام الداخلي للبرلمان كان واضحا في هذا الامر.

وقال التميمي ان “المادة ٢١ من نظام البرلمان الداخلي اجازت انعقاد جلسة البرلمان في محافظة أخرى، حيث جاء في هذه المادة (تنعقد جلسات البرلمان في بغداد ويمكن عقدها في أماكن أخرى عند الاقتضاء)”.

وأضاف ان “النص القانوني في النظام الداخلي عندما حدد بغداد مكانا لانعقاد جلسات البرلمان فأنه أجاز ان تعقد في محافظة أخرى ولفظة الاماكن فيها شمول لكل المحافظات حتى محافظات اقليم كردستان”.

وبين ان “النظام الداخلي واضح فهو بالمحصلة أتاح ان تعقد جلسة البرلمان سواء في بغداد او في المحافظات الأخرى عندما تقتضي الضرورة للانتقال من اجل عقدها في مكان اخر”. انتهى 25ن

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