Posted on by

التميمي يوضح مدى قانونية عقد جلسة البرلمان خارج العاصمة


أوضح الخبير القانوني علي التميمي، مدى إمكانية وقانونية انعقاد جلسة البرلمان في مكان خارج العاصمة والمبنى الخاص بمجلس النواب، لافتا الى ان النظام الداخلي للبرلمان كان واضحا في هذا الامر.
وقال التميمي  ان “المادة ٢١ من نظام البرلمان الداخلي اجازت انعقاد جلسة البرلمان في محافظة أخرى، حيث جاء في هذه المادة (تنعقد جلسات البرلمان في بغداد ويمكن عقدها في أماكن أخرى عند الاقتضاء)”.
وأضاف ان “النص القانوني في النظام الداخلي عندما حدد بغداد مكانا لانعقاد جلسات البرلمان فأنه أجاز ان تعقد في محافظة أخرى ولفظة الاماكن فيها شمول لكل المحافظات حتى محافظات اقليم كردستان”.
وبين ان “النظام الداخلي واضح فهو بالمحصلة أتاح ان تعقد جلسة البرلمان سواء في بغداد او في المحافظات الأخرى عندما تقتضي الضرورة للانتقال من اجل عقدها في مكان اخر”. انتهى 25ن

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close