الخزعلي يدعو للحفاظ على السلم الأهلي والإطار يؤجل تظاهراته إلى إشعار آخر

دعا قيس الخزعلي الأمين العام لجماعة “عصائب أهل الحق” المنضوي في الإطار التنسيقي، يوم السبت، إلى ضرورة الحفاظ على السلم الأهلي وعدم الإنزلاق إلى الفوضى في البلاد في الوقت الذي قرر فيه الإطار تأجيل التظاهرات التي دعا إليها والمناهضة لاحتجاجات التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر.

وقال الخزعلي في تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن “الدعوات الصادرة من الإخوة قادة الإطار التنسيقي لتغليب لغة الحوار والتفاهم، هي دعوات مسؤولة تنم عن إدراك كبير للمسؤولية الوطنية تجاه الدولة والشعب وهو موقف متفق عليه بالإجماع”.

وأضاف أن “موقف القادة من ضرورة حماية الدولة ومؤسساتها الشرعية، ومنع انتهاكها والاعتداء عليها قد صدر بنفس الإجماع بما تضمّنه من حكمة وشجاعة”.

وطالب الخزعلي “الجميع باتخاذ الموقف الوطني الذي تستدعيه ظروف المرحلة الراهنة للحفاظ على السلم الأهلي، ومنع الإنزلاق إلى الفوضى، والإلتزام بالقانون والدستور”.

بدورها قالت اللجنة التحضيرية لتظاهرات الدفاع عن الشرعية الدستورية، إنه “بناءً على بيانات الأخوة قادة الإطار التنسيقي وتدخل شيوخ العشائر الكريمة ورجال الدين الأفاضل تقرر تأجيل موعد التظاهرات المدافعة عن الدولة ومؤسساتها إلى إشعار آخر وإعطاء وقت للحوار والحلول الإيجابية السياسية لضمان وحدة الصف وتجنبا للفتنة وتفويت الفرصة على مدعيها”.

وكان الاطار التنسيقي الذي يضم القوى الشيعية عدا التيار الصدري قد دعا في وقت سابق من اليوم، جماهيره للتظاهر بالضد من احتجاجات التيار الصدري بزعامة الزعيم الشيعي البارز مقتدى الصدر.

وتمكن أنصار الصدر من اقتحام المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد للمرة الثانية على التوالي خلال أقل من أسبوع وذلك تنديدا بترشيح الإطار محمد شياع السوداني لمنصب رئيس مجلس الوزراء للحكومة الاتحادية المقبلة.

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