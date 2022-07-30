السرطان و300 ألف كلب سائب يثيرون القلق في كوردستان

كشف حزب “كوردستان الأخضر”، يوم السبت، عن وجود أكثر من 300 ألف كلب سائب، في محافظات إقليم كوردستان، فيما حدد أسباب تزايد حالات الإصابة بالسرطان في محافظة السليمانية.

وقال رئيس الحزب ملکۆ بازیانی، خلال مؤتمر صحفي إن “خلال الفترة الماضية جرى تقديم مشروع للحكومة، خاص بمعالجة ظاهرة الكلاب السائبة في السليمانية حيث يوجد في مركز محافظة السليمانية، أكثر من 50 ألف كلب سائب”.

وأضاف بازياني، وفقاً لإحصائيات مستشفى “شار” في السليمانية، أن “خلال الشهر الماضي تم تسجيل أكثر من 600 حالة اعتداء من قبل الكلاب السائبة على مواطنين”.

وطالب رئيس حزب كوردستان الأخضر، مسؤولي السليمانية وعلى رأسهم رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني، بافيل طالبني، بـ”معالجة هذه المشكلة التي قد تمثل كارثة مع بدء العام الدراسي الجديد”.

وأوضح بازیانی، أن “هناك 63 ألف كلب سائب في أربيل، و50 ألفاً في السليمانية، و42 ألفاً في دهوك، و45 ألفاً في رابرين، و51 ألفاً في گرميان و21 ألفاً في زاخو”.

وفي شأن آخر، اعرب بازیانی، عن قلقه من “تزايد حالات الإصابة بالسرطان”، موضحاً أن “خلال 8 ساعات راجع مركز هيوا للأمراض السرطانية 964 مواطناً، وخلال 48 ساعة راجع أكثر من ألف مواطن”.

ونوه إلى أن إحصائيات مستشفى هيوا، تشير إلى “تزايد حالات الإصابة بالسرطان إلى 18 حالة يومياً، بعدما كانت تسجل 13 حالة يومياً”، مبيناً ان “وجود المجمع الصناعي وتحديدا مجمع (تانجرو) في السليمانية، كان سبباً رئيسياً في تلوث البيئة التي تعد أحد الأسباب الرئيسة للسرطان، وكذلك الأغذية منتهية الصلاحية المنتشرة في الأسواق، فضلاً عن زيادة أعداد المركبات، وأن الاحصائيات تشير إلى دخول أكثر من 400 ألف مركبة خلال يوم واحد من منفذ واحد في السليمانية”.

وكانت المديرية العامة لدائرة صحة السليمانية، قد أعلنت تسجيل أكثر من 200 حالة إصابة جديدة بمرض السرطان خلال شهر نيسان الماضي فقط.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط