الصبات الكونكريتيه وحدها لاتكفي فعليكم التخلص من حاويات (الازبال)

بقلم: البروفسور الدكتور سامي آل سيد عگلة الموسوي

اذا كان الحكام عادلين ويسعون لرفاه شعوبهم وتكريس سيادة اوطانهم فهم لايخشون احدا ويتلاحم معه الشعب بحيث لايحجز بينهم حاجز او متاريس ولا يتهم بعضهم البعض. خلاف ذلك الحكام الظالمون هؤلاء لابد ان يكونوا فاشلون وفاسدون وعملاء فالظلم ينشأ من ذلك. هؤلاء يخشون الشعوب اذا ثارت ويتمترسون خلف الاسوار والصبات الكونكريتيه ويغلقون الشوارع امام الشعب ويقبعون في القصور المغتصبة في منطقة سمتها لهم أمريكا بالمنطقة الخضراء. ليس ذلك فحسب بل ويظهر كبيرهم الذي علمهم السحر حاملا سلاحه مصوبا إياه في صدور الشعب الذي يريد ان يحكمه غصبا وظلما ودما. وقد وصف هو وزمرته و (زبابيكه) دخول الشعب الى البرلمان بانه تعطيل للمدد الدستورية ونسى هؤلاء او تناسوا بانهم هم الذين عطلوا المدد الدستورية بوجه الكتله الصدرية الفائزة و منعوها من تكوين حكومة وذلك تنفيذا لاوامر فارسية.

اليوم وبعد ان حشد الشعب لمظاهرات يوم السبت دخل في قلوبهم الرعب بل وحضروا جوازات سفرهم وطلبوا من حكومة الكاظمي بغلق الشوارع والجسور خلف صبات كونكريتيه ضنا منهم ان الشعب اذا ثار سوف تحميهم تلك الصبات او سوف تأخر دخوله (بحاويات الازبال) لكي يتسنى لهم الهروب. وقد نسى هؤلاء الخونة وعملاء الفرس والصهيونية ان غيرهم من الظالمين قد تمترسوا بأكثر منهم وبنوا لهم جحور اقوى من جحورهم ولكن ذلك لم يمنع وصول الشعوب اليهم واقتلاعهم وهم يعرفون الشعب العراقي اذا غضب ماذا يفعل وهل بعد ظلم عشرين سنة من ظلم؟ عشرون سنة يضحكون على الشعب دمروا كافة المرتكزات الاقتصادية والعلمية والزراعية والصناعية والثقافية ومزقوا العرى الاجتماعية وباعوا الوطن بعد ان قطعوه وادخلوا الفرس اسيادا لهم وهجروا الناس من مدنها وخارج وطنها واذلوا الجيش واستبدلوه بميليشيات ولائها للاجنبي وللاحزاب وليس للوطن وسرقوا واغتصبوا وكان حليفهم الفشل و يسودهم الظلم بل وفعلوا جميع ذلك تحت عباءة الدين او عمامته فانتشر الظلم والفقر والجهل والبطالة والمرض والإرهاب. ان العجب هو ليس لماذا لم يثور الشعب ولكن لماذا تأخر الشعب العراقي بقبول هذا الكم الهائل من الظلم والاذلال وفقدان الكرامة والعيش في وطن مسلوب الإرادة يحكمه جنرال فارسي ويتم تفريسه من ان يثور ثورة كبرى لحد هذه اللحظة؟ ولكن يبدو ان الظلم اذا تأخرت ازالته سيولد انفجار اكبر قد لا تكفيه (حاويات الازبال) الموجودة واننا ننصح قاطني المنطقة الخضراء والقصور المغتصبة ان لايكتفوا بالصبات الكونكريتيه لانها من السهولة ازالتها ولكن عليهم التخلص من حاويات الازبال فوراً.

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