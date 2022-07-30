انهيار سوق”الأدوات والمواد الزراعية” في محافظة عراقية

اكدت رابطة سوق الأدوات الزراعية في ديالى، الجمعة، انهيار سوق شكل نقطة نشاط على مدار عقود طويلة.

وقال عضو رابط سوق الادوات الزراعية عبد الحميد العزاوي في حديث ،ان “سوق الادوات الزراعية والتي تشمل الاليات والمبيدات والبذور ومواد اخرى تدخل في عالم الزراعة بديالى فقد 95% من نشاطه بالوقت الحالي اي اننا على اعتاب انهيار كبير”.

واضاف العزاوي،ان” ديالى حرمت من 3 مواسم زراعية وربما لن تعطي اشارة خضراء لعودة الزراعة في الامد القريب”، مؤكدا ان “نشاط المكاتب والشركات المعنية بالزراعة شبه متوقف خاصة بالوقت الراهن”.

واشار الى ان “سوق الادوات والمواد الزراعية مصدر رزق الالاف الاسر منذ عقود طويلة لافتا الى ضرورة تغير انماط الزراعة لتصبح قادرة على مواجهة التحديات في كل المجالات”.

وكانت وزارة الزراعة قررت تاجيل الخطط الزراعية في ديالى اكثر من موسم بسبب عدم القدرة على توفير مياه السقي”.انتهى 25 ف

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