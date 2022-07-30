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بعد دخول المتظاهرين إليه.. عدسة السومرية توثق الأجواء داخل مجلس النواب

بعد دخول المتظاهرين إليه.. عدسة السومرية توثق الأجواء داخل مجلس النواب

وثقت عدسة السومرية، اليوم السبت، الأجواء داخل مجلس النواب وذلك بعد دخول المتظاهرين إليه.

وقال مراسلنا، أن “المتظاهرين دخلوا إلى مجلس النواب بعد تمكنهم من دخول الخضراء واجتياز الحواجز الكونكريتية”.

وقبل قليل، وجّه القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، القوات الأمنية بحماية المتظاهرين، فيما دعا المحتجين إلى التزام السلمية في حراكهم وعدم التصعيد والالتزام بتوجيهات القوات الأمنية التي هدفها حمايتهم وحماية المؤسسات الرسمية.

وفي وقت سابق من اليوم، حاول المتظاهرون إسقاط الحواجز الكونكريتية الموجودة أمام بوابة الخضراء، من جهة وزارة التخطيط، بعد اجتيازهم الحواجز الكونكريتية على جسر الجمهورية وسط العاصمة بغداد.

أدناه الصور من داخل مجلس النواب: 
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