رئيس اتحاد الكرة يبارك فوز فريق الحشد الشعبي في بطولةِ دوري الدرجةِ الأولى لكرةِ الصالات

باركَ وزيرُ الشَباب والرِياضة، رئيس الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم، عدنان درجال، نيابةً عن أسرةِ الاتحاد، لإدارةِ نادي الحشد الشعبيّ فوزَ فريقها في بطولةِ دوري الدرجةِ الأولى لكرةِ الصالات وتأهُّله إلى الدوري المُمتازِ للموسمِ المقبل، كما قدّمَ تبريكاتهُ إلى فريق الشبابِ البصري الذي حلَ ثانياً بعد فريقِ الحشد الشعبي ورافقهُ إلى الدوري المُمتاز.

وقالَ درجال في بيان إن فوز فريق الحشد الشعبي بلقبِ الدوري جاءَ بعد جهودٍ سخيةٍ بذلت من قبل الإدارةِ والملاكِ التدريبي واللاعبين.

وأضافَ درجال: نتطلعُ بثقةٍ عاليةٍ إلى أن يشكلَ فريقُ الحشد الشعبي رقماً مميزاً في دوري الصالاتِ، ويزيد من حدةِ التنافس ويسهم في الارتقاءِ بواقع اللعبة، وكذلك فريق الشباب البصري.

وأشارَ إلى: إن التأهل إلى الدوري الممتازِ كان تتويجاً لموسمٍ قدّمَ فيه الفريقُ مستوياتٍ جيدةً أهلتهُ إلى الصعودِ للدوري الممتاز بجدارةٍ واستحقاقٍ.

واختتمَ درجال حديثه بالقول: كما أثني على بقيةِ الفرق التي تأهلت إلى الأدوارِ النهائيّة للدوري المؤهل للممتاز، الشباب البصري وآليات الشرطة وبلدية البصرة، وبما قدّمه اللاعبون الذين أثبتوا حجمَ التطور الذي تعيشهُ كرةُ الصالات العراقيّة في الوقتِ الراهن في ظل ما تحظى به هذه اللعبةُ من اهتمامٍ ملحوظٍ من قبل الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم.

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