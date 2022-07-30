راغب علامة بين رقصتي “الفراشة والكنغر”… اتهامات بالفوقية والازدواجية

كل ذلك، إلى جانب الغش والـ”فوتوشوب”، والمشاحنات، والإطلالات الغريبة والمثيرة، بات من السلوكيات اليومية والمعتادة على الـ”سوشيال ميديا” حيث نهم الـ”ترند”. لكن الجديد هو “تقويل” الجمهور ما لم يقله.

في الأيام الفائتة، حرصت شريحة كبيرة من اللبنانيين على تدشين حملة لمقاطعة حفلات راغب علامة، لسبب ثانوي شكّله سلوكه “المتعالي” خلال أزمة ابنه وفق مهاجميه، ولسبب أساسي خلقته “ازدواجيته السياسية” حسب منتقديه، إذ وفق روّاد الحملة، يعكف على انتقاد السياسيين والمسؤولين في البلاد طبعاً من دون تسمية أي منهم، بنفس القدر الذي تنتشر فيه صوره معهم ومديحه لهم في مناسبات سابقة، كثيرة ومختلفة.