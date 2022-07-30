صحة الكرخ / اختتام فعاليات المؤتمر العلمي السنوي الحادي عشر للمختبرات 

احمد عبد الصاحب كريم

اختتمت دائرة صحة بغداد الكرخ المؤتمر العلمي السنوي الحادي عشر للمختبرات الذي على قاعة كلكامش في فندق بابل روتانا بأشراف مدير عام دائرة صحة بغداد الكرخ الدكتور (سعد كامل اللامي) و حضور ممثل وزير الصحة و عدد من اعضاء مجلس النواب و المدراء العامون و قائممقام الكاظمية و المعاونين الفني و الاداري و مجموعة من الباحثين العراقيين و مدراء الاقسام في المؤسسات الصحية و مشاركة مجموعة كبيرة من الشركات الراعية للمؤتمر

و تضمنت جلسات المؤتمر أوراقا بحثية و محاضرات و مداخلات علمية و اجراء ورش عمل مختلفة حول (امراض الدم ،المرض النسيجي ، الاحياء المجهرية ، البايولوجي الجزيئي ، الكيمياء الطبية السريرية) من قبل الباحثين العراقيين من جميع المؤسسات الصحية

و أشاد مجموعة من الباحثين و المشاركين في المؤتمر بأهمية و تفرد مؤتمر صحة الكرخ السنوي الحادي عشر للمختبرات لأنه يعد من المؤتمرات المتميزة على مستوى العراق و المنطقة و المختص بعمل المختبرات و كافة تفرعاتها و الذي يعتبر أحد الاركان الرئيسية في مجال الخدمات الطبية و الصحية و الذي من خلاله يتم طرح البحوث و الدراسات التحاليل و الفحوصات للمختبرية و اخذ المسحات الخاصة بفيروس كورونا

و في ختام المؤتمر تم تكريم الباحثين و المختصين من كافة الملاكات المختبرية و مدراء شعب المختبرات و ممثلي الشركات الراعية و اللجان المنظمة للمؤتمر بدرع المؤتمر .

اعلام صحة الكرخ

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