على متنها أوّل مصريّة… “بلو أوريجين” تكشف عن موعد رحلتها المأهولة المقبلة

كشفت “بلو أوريجين” عن موعد انطلاق رحلة “نيو شيبارد” المأهولة السادسة، إذ تم تحديد المهمة في الرابع من شهر آب (أغسطس)، أي بعد شهرين من رحلتها الفضائية السابقة. وأعلنت الشركة مؤخّراً عن الركاب الذين سيسافرون إلى حافة الفضاء هذه المرة. ومن بين هؤلاء المهندسة سارة صبري ورجل الأعمال ماريو فيريرا، اللذان سيكونان أول مصريّة وبرتغاليّ يزوران الفضاء.

في هذه الأثناء، ستصبح متسلقة الجبال فانيسا أوبراين أول امرأة تصل إلى قمة جبل إيفرست، وتغامر بالتوجه إلى “تشالنجر ديب” (يُعتقد أنها أعمق نقطة في المحيط) تعبر خط كارمان، الحد الفاصل بين الغلاف الجوي للأرض والفضاء الخارجي.

يضم الطاقم أيضاً كوبي كوتون، أحد مؤسسي قناة “يوتيوب” الكوميدية الشهيرة “Dude Perfect“، والمدير التنفيذي للاتصالات “ستيف يونغ”. أمّا الراكب السادس فهو كلينت كيلي الثالث، الذي بدأ مشروع “مركبة الأرض المستقلة في وكالة مشاريع الأبحاث الدفاعية المتقدمة” (DARPA) في الثمانينات. تشير “بلو أوريجين” إلى أنّ كيلي له الفضل في إنشاء القاعدة التكنولوجية التي مهدت الطريق للمركبات الحديثة الذاتية القيادة.

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