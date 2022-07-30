في البصرة.. متظاهرون يقتحمون مكتب مجلس النواب العراقي

أفاد مصدر محلي في محافظة البصرة، يوم السبت، باقتحام متظاهرين لمكتب مجلس النواب بالتزامن مع قيام متظاهري التيار الصدري في العاصمة بغداد باقتحام المنطقة الخضراء.

وقال المصدر إن “العشرات من المتظاهرين تجمعوا أمام مكتب مجلس النواب وسط مدينة البصرة وقاموا باقتحامه”.

وانطلقت صباح اليوم تظاهرة حاشدة للتيار الصدري في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، وتوجه المتظاهرون الى المنطقة الخضراء التي تمكنوا من اقتحام أسوارها وصولا الى مجلس النواب الذي دخلوه مجدداً بعد أن اقتحموه يوم الاربعاء الماضي، لرفضهم مرشح الاطار التنسيقي لرئاسة الحكومة محمد شياع السوداني.

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