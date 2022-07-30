قيادي صدري بارز يرد على الإطار: أنتم من تتحملون سفك الدماء

رد القيادي البارز في التيار الصدري، حازم الاعرجي، يوم السبت، على تصريح للإطار التنسيقي بشأن تحميل زعيم التيار مقتدى الصدر مسؤولية جر الشارع إلى مواجهة مسلحة وسفك الدماء.

وقال الاعرجي في تغريدة “الاطار من يتحمل دماء العراقيين التي سالت اليوم”.

بدوره غرّد المقرب من زعيم التيار الصدري، صالح محمد العراقي، الملقب بـ”وزير القائد”، قائلاً “طالما دعونا أن لا يكون وجود الأمم المتحدة في العراق خجولاً واليوم نأمل أن لا يكون سلبياً”.

واضاف “لذا نطلب من الأمم المتحدة دعم الشعب من أجل إنهاء معاناته من الفساد الذي أكل الأخضر واليابس كما يعبّرون”.

وكان قيادي بارز في الاطار التنسيقي، الجامع للقوى الشيعية باستثناء التيار الصدري، قد كشف في وقت سابق اليوم، عن موقف الإطار الموحد من تظاهرة الصدريين، مؤكداً تحميل زعيم التيار مقتدى الصدر مسؤولية التصعيد و”إراقة الدماء”.

وقال القيادي إن “البيان الذي صدر قبل قليل عن الإطار التنسيقي بشأن تظاهرة أنصار الصدر واقتحامهم للمنطقة الخضراء ومبنى مجلس النواب، صدر باتفاق جميع قادة الإطار”.

وأضاف أن “قادة الاطار حملوا الصدر وزر الدماء إذا سالت”، مستدركاً “موقف الإطار من الصدر هو التهدئة والحوار معه، وهذا أيضا هو موقف قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الايراني اسماعيل قاآني في اجتماعه الأخير مع الاطار”.

وفي وقت سابق اليوم، دعا الاطار التنسيقي الذي يضم القوى الشيعية عدا التيار الصدري جماهيره للتظاهر بالضد من احتجاجات التيار الصدري.

وانطلقت صباح اليوم تظاهرة حاشدة للتيار الصدري في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، وتوجه المتظاهرون الى المنطقة الخضراء التي تمكنوا من اقتحام أسوارها وصولا الى مجلس النواب الذي دخلوه مجدداً بعد أن اقتحموه يوم الاربعاء الماضي، لرفضهم مرشح الاطار التنسيقي لرئاسة الحكومة محمد شياع السوداني.

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