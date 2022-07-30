مشاهداتي في ايسلنده، ! د. رضا العطار

حينما كنت متوقفا في العاصمة ريكافيك عام 1974 منتظرا موعد الحملة الاستطلاعية المتجهة الى القطب الشمالي، شاركت في فعاليات سياحية عدة، منها جولة سياحية خارج المدينة. فعندما خرجت مركبتنا السياحية واتجهت نحو الضواحي، دخلت مناطق صحراوية ذات تضاريس بركانية صخرية داكنة اللون، طبيعية فريدة من نوعها ، لكنها كانت في غاية الروعة والجمال، فالمظاهر الجغرافية في ايسلندة تختلف عن سواها. واغرب ما فيها، كانت منابع Geysers (سخان غيسر) التي كانت منتشرة في انحاء متفرقة من الارض، حيث كان الماء الساخن ينبثق من باطن الارض نحو السماء بقوة فائقة، يصل ارتفاعه الى 35 مترا، في فترا ت تتراوح بين 5 الى 10 دقائق. تترائ من بعيد وكأـها كتلة غيم هائلة هوت الى الارض. ولم يكن المشاهد يعلم اول وهلة ان ما يراه، هو محض سراب. ولكن بفعل شدة البرودة، يتجمد رذاذ البخار ويتحول الى كتلة بيضاء تشبه السحاب.

وقد استثمرت ادارت المدينة المياه الجوفية الساخنة هذه جعلت منها مشروعا لصالح السكان، توزعه على البيوت لغرض التدفئة والاستعمال بكلف رمزية.

ومن جانب آخر علمت ان لأيسلنده صيت عريض في صيد الحيتان، ولهذا الغرض اقيمت لها في العاصمة ريكافيك محطة متخصصة في تسويق كل ما يتعلق بهذا الحيوان بعد صيده او جنوحه على الشاطئ.

فهناك عمال مختصون يقومون بسلخ جلد الحوت، بغية ازالة الشحوم عنه، فهي مصدر الزيوت، التي من اجلها اقدم الانسان على قتل هذا المخلوق العملاق.

ان الحجم الكبير للحوت، ذو الدم الحار، قد تكيف للحياة في اعماق المحيطات المتجمدة لأقطاب الارض الذي تتبدد الحرارة فيها بسرعة فائقة، ولهذا زودته الطبيعة بطبقة شحمية تحت الجلد، يصل سمكها الى نصف منر عند الحيتان الكبيرة، وهي اساسية في الحفاظ على دفء جسمها. علما ان وظيفة الشحوم التي يكاد يعادل وزنها نصف وزن الحوت، لا تقتصر على حفظ الحرارة فحسب، انما هي تعمل كعازل قوي، كما وانه يعتبر الموقع الرئيسي لتخزين الطاقة وهي ضرورية للحيوان الذي يستطيع ان يصوم نصف ايام السنة.

ان ممارسة عملية سلخ جلد الحوت تصب في اطار المشاهد المكروهة، لا تقل شهرة عن مصارعة الثيران في اسبانيا، والفارق بينهما ان احدها يعتبر رياضة وطنية تقليدية

بينما الثانية عملية دموية، تمارس للترويج التجاري، وتشجيع الحركة السياحية.

وفي اليوم الثالث من اقامتي في ايسلندة لاحظت في استعلامات الفندق الذي اقيم فيه اعلان يشير الى جولة استطلاعية، تبدأ في العاشرة من صباح غد الى محطة تسويق التجارة البحرية، وحينما سألت مستوضحا، قيل لي : هناك يسلخون الحوت ! . فتقززت بما سمعت، لكن شهوة المعرفة غلبت علي، هكذا اصبحت مشاركا في الجولة المعلنة.

وفي صباح اليوم التالي والوقت المحدد نقلتني مركبة من الفندق الذي اقيم فيه، متجهة نحو شاطئ البحر، قاطعة مسافات طويلة، عبر طرقات جبلية صخرية وعرة الى ان وصلت المركبة غايتها، كان المكان عبارة عن مسطح واسع يشرف على الماء، وقد ظننا اننا دخلنا محطة قطار. فقد كان على جانبي المسطح يجثم بما يشبه ماكنة القطارات القديمة، و في الوسط كان يستقر بما يشبه عربة قطار طويلة رمادية اللون، بيد اننا فوجئنا بقول الدليل السياحي عندما اخبرنا:

ان ما ترونه امامكم هو الحوت بعينه، فذهلنا مدهوشين بحجمه الهائل وطوله الذي يناظر طول طائرة بوينغ 737 .

كان الحوت من نوع ازرق، يعتبر من الحيتان الكبيرة،، إذ كان طوله 33 مترا. وسمكه حوالي 2.5 متر، اما وزنه فحوالي 180 طن، علما ان وزن صغار الحوت عند الولادة طن واحد بينما اطوالها تكون في حدود 5 امتار تقريبا.

بدأت عملية سلخ جلد الحوت بعد ان رُفع شخصان الى الظهر، وبفضل حذائهما المجهز بما يشبه المسامير بطول 15 سنتم، يساعدهما على الوقوف على الجسم اللزج دون خطر الانزلاق المحتمل، ثم عملا في حز جلد الحوت بسكاكين خاصة، طويلة، حادة جدا تشبه منجل الحصاد، تغرس عميقا وتجر من الرأس الى الذنب، حتى يتحول ظهر الحيوان الى شرائط دموية متوازية، ثم قاما بأدخال سلك حديدي ضخم في طرف كل شريط من جهة الرأس. . . وبعد ذلك قاما بتشغيل الماكنتين الكائنتين على جانبي المحطة، وبدأت الدواليب المرتبطة بأسلاك الحديد تدور، و بدأ الشريط ينسلخ من جلد الحوت ويُنتزعه ببطء شديد، محدثا اصواتا عالية اشبه ما تكون بالصريخ المدوي، ازعجت سمعي وخدشت ضميري حتى اصبحت اشعر وكأنني اقترف ذنبا. حقا كان المشهد بشعا.

وفي هذا المضمار عليً ان أذكًر القارئ باننا وهذا المخلوق الذي ندعوه حوتا، ننتميان الى صنف اللبائن، انه يشارك الانسان في كثير من صفاته، كمشاعر الحنان والشفقة، وحبه لصغاره، وميله لبني جنسه، وهو يتمتع بقدر غير قليل من الذكاء.

يقوم الانسان منذ اقدم العصور بملاحقة الحيتان في محيطها الأمن، لان الثروات التي يمكن ان تأتيه من قتل الحيتان قد اغرته. وهكذا وقع عملاق العمالقة فريسة لأسلحة البشر،

وبما ان الانسان لن يتغير ابدا، فلن تكن هذه الانواع من المخلوقات في منئ من شره، الا عندما تختفي من الوجود، ومنذ سبعينيات القرن العشرين، يُقتل سنويا اكثر من ثلاثين الف حوت.

يستفاد الانسان من جسم الحوت بكل اجزائه، فلحمه يؤكل لدى بعض الأمم، حتى ان من يعتقد ان تناول طبق Kujira وهي شرائح من لحم الحوت، سيجلب له الحظ الجيد لبقية ايام السنة. أماعظامه فتستعمل في بناء سقوف المنازل واقواس الابواب وعمل آلات الصيد، ومختلف انواع الديكور، اما عظم الفك فيستعمل كمصد لحفظ سفن الصيادين من اخطار البحر، اما شحمه فيدخل في صناعات كثيرة، كصناعة الصابون، وقسم منها يتحول الى دهن المارغرين، الذي يدخل في صناعة بعض الاطعمة والطبخ ايضا،

وفي امور اخرى، اغربها، الأستفادة (طبيا) من مسحوق ذكر الحوت بعد تجفيفه وسحقه ـ والذي يبلغ في الطول عند الحيتان الكبيرة 13 ذراعا ـ كمنشط جنسي.

لقد أضاء زيت الحوت دنيانا لحقبة زمنية امتدت لألاف السنين قبل ان يكتشف الانسان نور الكهرباء. ولو شئت عزيزي القارئ ان تعرف عظمة الطاقة الكائنة في زيت حوت كبير، تخبرك الحقيقة بان كمية الزيت هذه تكفي لأضاءة مصباح للأشارات البحرية لمدة عشرة سنوات دون انقطاع.

كما واستفاد الانسان من هذا الحيوان بعد موته لأغراض سياحية.

ففي ستينيات القرن التاسع عشر مثلا جنح حوتُ ازرق، وهو اكبر الحيتان حجما، على شواطئ جوسنبرغ في السويد. وقد استفاد الصيادون من سعة تجويف الفم عند هذا الحيوان الضخم، (عرض فتحته ثلاثة امتار وعمق تجويفه خمسة )، اي ان حجم التجويف كان 15 متر مكعب، رفعوا فكه العلوي باعمدة طويلة، فاصبح الفضاء الداخلي اشبه بالكهف. وبعد ان عالجوا جدرانه الداخلية بمواد كيميائية، حولوه الى مقهى سياحي، فوضعوا فيه عددا من الكراسي وهنا تراكض عليه اللاهثون وراء كل جديد، متحملين كلفته الباهضة في شرب القهوة داخل فم الحوت.

أليس هذا العمل الشنيع امتهان في انتهاك حرمة الحيوان الذي يقتله الانسان ليسد به جوعه وحاجته، لكنه يمثًل بجثته في سبيل المال والتسلية ! اين هذا من الاخلاق ؟

في واقعنا اننا نجور بالكائنات الحية، نفتك بها، علما ان بعضها مخلوقات وديعة، كالحوت مثلا. تعالوا نسمع الى ما يقوله البروفيسور )دومينيك لاكابرا( المؤرخ في جامعة كورنيل في الولايات المتحدة، عن مملكة الحيوان:

ان للحيوانات شريعة اخلاقية يعيشون بموجبها ويتقيدون بها، افضل من تقيد البشر بشريعتهم، وان لديها ضرب من الذكاء الاخلاقي ـ ـ ـ ويقول كذلك :

اننا لو دخلنا الحياة الحيوانية الاجتماعية، سيتبين لنا ان هذه الكائنات تتمتع بعوالم داخلية ثرية، حيث ان لديها مخزونا معقدا ومتنوعا من العواطف. اضافة الى درجة عالية من المرونة السلوكية الى جانب كونها فاعلة وماهرة جدا. إذ انها تقيم ضمن شبكة علاقات متينة، تحافظ عليها وتعيش بموجب قواعد سلوكية متوازنة دقيقة، تتصف بالاستقرار الاجتماعي. (*)

ويقول العالم البيولوجي الشهير تشارلز داروين، صاحب نظرية التطور:

حياة الانسان حرب الجميع على الجميع، معركة لا هوادة فيها على الجنس والغذاء. يقاتل الاشقاء اشقاؤهم حتى الموت، (وهي ظاهرة تعرف باسم ابادة الاشقاء Siblicide وعندما ننظر الى الطبيعة من خلال هذه العدسات الضيقة، فإننا نرى الحيوانات تجاهد للبقاء في مواجهة القوى الساحقة للصراع التطوري. وقد لوحظ ان الغالبية العظمى من تفاعلات الحيوان سلمية وليست شقاقية.(*)

كان الهدف الرئيسي لليابان في صيد الحيتان هو الحصول على الطعام والترويج لصناعتها، ولذلك اقامت جنازات للحيتان التي قُتلت وعلى مدى قرون. كان على الصيادين ان يكافؤا الحيتان على التضحية بحياتها ويعتنوا بارواحها. ولا يزال بعض الصيادين الذين عملوا في مهنة صيد الحيتان في عرض البحر يطلبون الغفران لقيامهم بقتل الحيتان.

فاليابانيون كانوا يعتقدون ان ارواح الحيتان يمكن ان تنقلب الى الاشباح الجائعة. . . لهذا تعامل ارواح الحيتان عندهم، بنفس الاحترام الذي تتلقاه الارواح البشرية.

فتمنح بعد موتها اسماء يتم تسجيلها على الالواح التذكارية و حفظها في سجل الوفيات. واصبحت مواقع هذه النصب التذكارية اماكن تجمع الحركات الهادفة لحماية صيد الحيتان في اليابان.

(1) مقتبس من كتاب الحوت التاريخ الطبيعي والثقافي لمؤلفه د. جو رومان، ترجمة ايزميرندا حميدان، ط 1 ، 2913 هيئة ابو ظبي للسياحة والثقافة و(الكلمة).

(*) مقتبس من كتاب العدالة في عالم الحيوان لمارك بيكوف وجيسيكا بيرس، ترجمة فاطمة غانم ط1 2010 هيئة ابو ظبي للثقافة والتراث والكلمة.

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