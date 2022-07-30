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صحة الكرخ / مشاركة كبيرة من الشركات الراعية في المؤتمر العلمي السنوي الحادي عشر للمختبرات

احمد عبد الصاحب كريم
انطلقت فعاليات المؤتمر العلمي السنوي الحادي عشر للمختبرات و بأشراف مدير عام دائرة دائرة صحة بغداد الكرخ الدكتور (سعد كامل اللامي) على قاعة كلكامش في فندق بابل روتانا بمشاركة عدد كبير من الشركات و المكاتب العلمية و الطبية الراعية للمؤتمر حيث تم عرض مجموعة كبيرة من الاجهزة الخاصة بالفحوصات المختبرية و اخر ما توصلت له الشركات العالمية من الفحوصات المختبرية  حيث بلغ عدد الشركات الراعية (٨) شركات و مكاتب علمية (دلتا ، زهرة الروان ، الراية ، شمس الوطن ، ستارز كروب ، الشركة الطبية المتحدة ، الافاق المتحدة ، الامل الطبية)
و بين ممثل شركة دلتا الدكتور (صدام كاظم مهدي) تعد شركة دلتا من اكبر الشركات في مجال تقديم الخدمات الطبية و مواد المختبرات حيث قمنا بتجهيز اكثر المستشفيات باجهزة التحاليل المختبرية و نحن مشارك دائم في المؤتمرات العلمية التي تنظمها دائرة صحة بغداد الكرخ .
اعلام صحة الكرخ
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