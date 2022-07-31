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اثيوبيا تخطط لاحتلال اجزاء من السودان والصومال وارتريا واليمن فى السنوات القادمة

 بيان صحفى

 كشفت منظمة العدل والتنمية عن طموحات اثيوبية فعلية لامتلاك عدة قواعد عسكرية على البحر الاحمر فى المستقبل والتخطيط للسيطرة على البحر الاحمر واحتلال اجزاء من السودان منها الاقاليم الحدودية وكذلك احتلال اجزاء من ارتريا والصومال

 واكد المتحدث الرسمى للمنظمة  زيان القنائى وجود مخططات  لتحويل اثيوبيا الى دولة كبرى  تحكم افريقيا كما ان هناك طموحات اثيوبية لاعادة احياء امبراطورية الحبشة القديمة واحتلال عدة دول عربية وافريقية من بينها ارتريا والصومال وجيبوتى واليمن والسودان

 وكشف عن خطط اثيوبية عسكرية بالسنوات القادمة لاحتلال اجزاء من السودان وارتريا والصومال والدول الافريقية المجاورة وانشاء قواعد عسكرية بحرية اثيوبية بالبحر الاحمر

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