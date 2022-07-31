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الكاظمي يوجّه بتعطيل الدوام الرسمي في المؤسسات الرسمية كافة

غداً أول أيام شهر محرم بالنسبة للمسلمين الشيعة

وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بتعطيل الدوام الرسمي في المؤسسات الرسمية كافة ليوم غد الأحد في عموم البلاد.

ولا تشمل العطلة إقليم كوردستان.

وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان إن العطلة تستثني المؤسسات الأمنية، على أن ن تكون نسبة دوام الدوائر الخدميّة والصحيّة 50 بالمئة.

وغداً أول أيام شهر محرم بالنسبة للمسلمين الشيعة.

يأتي هذا في وقت تشهده فيه البلاد توتراً غير مسبوق في أعقاب الجمود السياسي الذي دفع أنصار الصدر إلى اقتحام البرلمان للمرة الثانية خلال أسبوع.

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