النجيفي يحذر من اندلاع “حرب أهلية” في العراق ويدعو لجلسة برلمانية طارئة

حذر الأمين العام لحزب للعراق متحدون أسامة النجيفي، يوم الأحد، من اندلاع حرب أهلية في البلاد جراء تفاقم الأزمة السياسية، داعيا إلى عقد جلسة طارئة لمجلس النواب وتحديد موعد لإجراء انتخابات مبكرة تفاديا لأي احتمالات تقود إلى نتائج سلبية.

وقال النجيفي في بيان اليوم، إن عجز ، وإخفاق ، وتصاعد خطير للأزمة السياسية التي تعصف بالبلد ما ينذر باحتمالات وخيمة منها الحرب الأهلية ، وتفاديا لكل ذلك نرى أن المخرج الوحيد هو بالعودة إلى الشعب ، فهو مصدر السلطات وصاحب المصلحة فيها .

وأضاف أن عودة للشعب تتحقق عبر عقد جلسة طارئة لمجلس النواب مهمتها تحديدا إعادة النظر بقانون الانتخابات وتبديل المفوضية وتحديد موعد لإجراء انتخابات مبكرة. .

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