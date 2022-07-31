بمناسبة الذكرى التاسعة لرحيل القيادي المناضل حبيب محمد كريم

جواد ملكشاهي

مع تأسيس الدولة العراقية الحديثة والحاق جزء من ارض وشعب كوردستان بها من قبل القوى العظمى المنتصرة في الحرب العالمية الاولى،انطلق النضال القومي الكوردي من اجل التحرر والكرامة والسيادة، وخلال المسيرة النضالية للأمة الكوردية برزت قيادات وشخصيات عديدة تركت بصمتها في تلك المسيرة المباركة.

حبيب محمد كريم الملكشاهي،ابن مدينة الاناء الذهبي(زرباطية)والشاب المتخرج من كلية الحقوق،والقيادي الشجاع والسياسي المحنك والمفكر البارع دخل معترك النضال القومي لينذر حياته لنصرة قضية شعبه العادلة وتمكن بكفاءته وقدرته الفكرية الخارقة من اجتياز السلم القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني في وقت قياسي وان يحظى باهتمام قيادة الحركة التحررية الكوردية وعلى رأسها البارزاني الخالد لينتخب سكرتيرا للحزب الديمقراطي الكوردستاني.

يعد المناضل الراحل حبيب محمد كريم احد ابرز مناضلي حركة التحرر الكوردستانية الذين افنوا حياتهم من اجل تحقيق اهداف وطموحات أبناء شعبهم.

عاصركريم مراحل حساسة من النضال ضد القوى الشوفينية والعنصرية التي كانت تجابه طموحات شعبنا بالقوة والعنف،ولذلك تعرض الى الملاحقات والاعتقال والتعذيب،لكنه ظل صامداً شجاعاً بوجه جميع اساليب القوى المعادية لقضية شعبه العادلة.

ولد الراحل حبيب محمد كريم في 16 /12/1931 في ناحية زرباطية التابعة لمحافظة واسط وانتقل مع عائلته الى بغداد عام 1939،حيث اكمل دراسته الابتدائية والمتوسطة والثانوية فيها ليلتحق بكلية الحقوق عام 1952 وتخرج منها بعد سبعة اعوام بسبب فصله من الكلية لأسباب سياسية واثناء دراسته الجامعية انضم مع عدد من زملائه الطلبة الكورد لصفوف الحزب الديمقراطي الكوردستاني ونظراً لنشاطاته الحزبية وفعالياته المستمرة اسندت اليه مسؤولية تنظيمات بغداد للحزب عام 1954 وعضوا للجنة المركزية في عام 1956 وانتخب في عام 1964 سكرتيراً عاماً للحزب حتى انتكاسة آذار 1975.

أثناء مفاوضات الحزب الديمقراطي الكوردستاني مع حكومة احمد حسن البكر بشأن اتفاقية 11آذار عام 1970 طلب النظام من الحزب ترشيح قيادي من الحزب لتولي منصب نائب رئيس الجمهورية،ونظرا لمعرفة البارزاني الخالد بشخصية و قدرة وكفاءة الراحل حبيب محمد كريم رشحه لتولي ذلك المنصب، الا ان النظام رفض الترشيح مطالبا بتبديله بشخص آخر.

بعد انتكاسة آذار 1975 سافر الى مصر ومكث فيها فترة من الزمن ليعود للعراق مرة ثانية،وبعد انتصار انتفاضة آذار 1991 في كوردستان،عاد الراحل الى اقليم كوردستان بطلب من فخامة الرئيس مسعود بارزاني وتسلم عدة مهام في مؤسسة الاعلام المركزي للحزب الديمقراطي الكوردستاني

ترك الراحل حبيب محمد كريم المشهد السياسي الكوردستاني بعد صراع مرير مع المرض وانتقل الى الرفيق الأعلى في / 2013/7/30 في احدى مستشفيات العاصمة اللبنانية بيروت،حيث تم نقل جثمانه الطاهر الى مدينة النجف الاشرف حيث مرقد الامام علي (ع) ليتم تشييعه من قبل الجماهير والشخصيات الحكومية و السياسية ، ليوارى الثرى في مقبرة وادي السلام.

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