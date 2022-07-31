تحالف العزم يدعو لحوار داخلي بعيداً عن الخارج ويحذر مما لا يحمد عقباه

معالجة الأمور يجب أن تكون “من خلال الحوار المفتوح والتواصل المباشر”

دعا تحالف العزم اليوم السبت إلى حصر الحوار داخل البيت العراقي بعيداً عن “التأثر بالخارج” أو التأثير على الشارع.

وقال العزم في بيان تلقت كوردستان 24 نسخة منه، إنه يدعو جميع القادة السياسيين “إلى تغليب المصالح العليا للوطن وإبعاد أي صراع سياسي على أمرين مهمين هما المؤسسة القضائية التي حصن الوطن الحصين، وكذلك تجييش الشارع وعسكرة المجتمع وزجه بالخلافات البينية السياسية”.

وأضاف أن معالجة الأمور يجب أن تكون “من خلال الحوار المفتوح والتواصل المباشر بين القادة السياسيين الذين نثق بقدرتهم وحكمتهم وتحييد الوسائل الميدانية وحصر الحوار داخل أروقة البيت السياسي العراقي بعيداً عن التأثر بالخارج أو التأثير على الشارع واللجوء إليه تجنباً لوقوع ما لا يحمد عقباه”.