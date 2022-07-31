ترجًلي من عُلاك

عصمت شاهين الدوسكي

ترجلي من علاك

ازرعي وروداً ونرجساً وأشجارا

صبي في كؤوس الحيارى

ألقاً ، بلسماً يشفي الحيارى

اخرجي الفكر من الظلمات

دعي العشق بين أفكار وأفكارا

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ترجلي من علاك

عيناك سلبت الألباب

نظراتك سهاماً وأسرارا

بين صمتك وثورتك لهيباً

تزيد في الأعماق نارا

في الحياة حرمان وقيود

ما أكثر الناس أسوارا

دعي غربة الروح تنجلي

تشرق الشمس نورا وأقدارا

الحب رحمة بين القلوب

يصوغ للعالم منارا

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ترجلي من علاك

يا ليت كل الأوطان مثلك

تحمل الأعباء وتنفض غبارا

تحضن بعمق أوراق حبيبها

تمد المداد بروحها ، تعطر أسفارا

استشيري من في الحياة

عيشي هادئة بين من استشارا

تأتيك أكاليل النصر مجدا

الحب ملحمة لكل انتصارا

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ترجلي من علاك

كل الفقراء والمساكين والثكالى

بالطرقات جمهرة لا تدارى

الطيبون تاهت بهم الخطوب

العاشقون بلا خمر سكارى

الرجال بلا رجولة

قلوبهم تنقلب بين دينار ودولارا

الطغاة يقتلون الأبرياء

وتبقى الروح تطلب من القضاة قرارا

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ترجلي من علاك

موت المعذبون لم يعد سراً وجهارا

لم يبق من العمر سنيناً

خلت الأيام فارتقي أعمارا

كل قمر يضيء بنوره

كن قمراً مع الاقمارا

بنور الحب حطمي القيود

فلا يبقى قيداً ولا جدارا

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ترجلي من علاك

الأمل مرهون بالقلوب

نعبر به بحارا وبحارا

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