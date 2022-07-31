دعوات لتشكيل حكومة عراقية توافقية لانقاذ الاقتصاد العراقى ومنع انزلاق العراق للحرب الاهلية

تحذيرات من حرب اهلية بالعراق وانتفاضة جياع بسبب الصراعات السياسية واقتحام التيار الصدرى للبرلمان

منظمة التدخلات الخارجية بالعراق لتشكيل الخريطة السياسية للعراق ستؤدى لنتائج كارثية

بيان صحفى

حذرت منظمة العدل والتنمية الحقوقية من حرب اهلية طاحنة داخل العراق بسبب الاستقطاب السياسى بين الكتل السياسية المختلفة ومنها التيار الصدرى والاطار التنسيقى والخلافات حول تشكيل الحكومة العراقية القادمة

واكد المتحدث الرسمى للمنظمة والباحث السياسى زيدان القنائى ان التدخلات الخارجية بالعراق لمحاولة رسم الخريطة السياسية للدولة العراقية ستؤدى لنتائج كارثية قد

تتطور الى حرب اهلية واستنزاف موارد الدولة العراقية واندلاع انتفاضة شعبية جديدة بالعراق تشبه ثورة الجياع

ودعت المنظمة كافة الاطراف السياسية بالعراق والبرلمان والقوى السياسية والحزبية الى تشكيل حكومة عراقية توافقية لانقاذ الاقتصاد العراقى ومنع انزلاق العراق لسيناريوهات الحرب الاهلية

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