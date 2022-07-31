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(رسالتي الى كل صحفي وكاتب وإعلامي )

ماهر سامررسالتي الى كل صحفي وكاتب وإعلاميأخي الإعلامي قد يكون عمري بعمرك أو أكبر بقليل أو كثير وقد خبرتُ فصول الحياة بعد أن خدعتني كثيراًوأرجع وأصحح عبارتي أن الحياة لم تخدعني إنما أوهمني الذين إدّعو وتظاهروا بحب الإنسان والوطن والتقرب الى الله في النسك والزهد والورع والتقوى في وقت كنتُ فيه ساذجاًولو لم أكن في وقتها ساذجاً لم يكن باستطاعتهم التغرير بيوبعد التقدم في العمر ومارافقه من النضوج الفكري وبعد إجترار التجارب القاسية أيقنتُ الحقيقة أو جزءاً منهاوالحقيقة هي أن كل الإدعاءات والنداءات والشعارات كانت ولازالت زائفةولهذا فان مايدور اليوم في ساحتنا من أحداث ومانراه من مشهدٍ يكتنفه العنف في جميع المجالاتقد نستغربه إذا كان الأفق ضيقاً قي مداركنا وكنا سطحيين في تفكيرناولكن حينما نبحر بعض الشيء في التأريخ وليس بالضرورة أن يكون الولوج الى عمقهفاننا سنلامس فيضاً من الحقائق التي تغيب عن بعضنا أو لربما عن جميعناوالتي تفسر لنا أن كل مانشاهده اليوم هو أمراً مألوفاً في الحُقب الزمنية السابقة من التأريخوبكلمة واحدة أردتُ أن اقول لك إن جاء زيد أو حضر عمرفالأحوال ومجريات الأمور ستبقى كما هي ولربما يكون التحول فيها من سيء الى أسوأفالتأريخ دائماً وبشكله الحتمي يعيد نفسه رغم إعتراض البعض على هذه المقولةوليس هذا هو المهم فتلك هي نواميس الكون وسنن الحياة ومتغيرات البشر وطبائعهم وأمزجتهمإنما المهم والضروري هو أن يستشعر الانسان عزة نفسه عندما يستريح مع ضميره ويستحضر كبرياء شخصهفجميع الأحزاب دينية وغير دينيةوجميع الذين يمتهنون السياسة لايختلفون عن بعضهم في خصالهم وصفاتهم مهما حاولوا إمتطاء صفة (الفضيلة) ومهما رفعوا من شعارات براقةنصيحتي لك وأنت حر في التعامل معها هو أن تدع قناعاتك في حيادهاوعندئذ تستطلع في بصيرتك ضوء الحقيقة وتتجلى لك أنوار الحقصحيح أن نوري المالكي لم يمتلك خصلة واحدة من الآدمية بعد أن أمعن في الفساد والجريمةولكن مقتدى قد فاقه في الفساد والغطرسة والإجراموكليهما تقطر أياديهم بالدماء البريئةومن هذا فانني أعني أن جميعهم ظلاميون متجردون من الروح الانسانيةولهذا علينا أن لانسترخص أنفسنا في الدفاع عن أحدهم وحينها سنستصغر قدرنا أمام أعين أنفسنا قبل أعين الآخرينفالجميع قد تلطخت أيديهم بالدماء البشرية البريئة وهم في نظر العدالة السماوية مجرمون مهما إعتذروا ومهما إلتمسوا لأنفسهم من تبريراتفعندما نوصفُ صداماً بأنه كان دموياً سفاحاً وحشياً مجرماًفان خميني وخامنئي لم يكونا أقل من صدام بشاعة وإجراماً ودجلاً وولوغا في دم الأبرياء الذين حرّم الله سفك قطرة دم واحدة من دمائهمأخي الإعلامي إذا أردت الشهرة فأمامك مجالاتاً عدة وستكون فيها مرفوع الرأس مرتاح الضمير عزيز النفس طيب السمعة أمام الآخرينلاأنكر انني ولغاية 2003 كنتُ من المخدوعينوقد ضاعت زهرة شبابي عندما كنتُ أتخبط في متاهاةِ من التفكير وقد كنتُ متأثراً بأراجيف الأحزاب المعارضة للدولة العراقيةوالتي إتضحت صورتها الزائفة وتفكيرها المنحرف وأهدافها الشريرة ونواياها العدوانية وانكشف وجهها الحقيقي عند أول محطةفما أحلى الرجوع الى رحاب السمو الإنساني لترتقي أرواحنا الى عنان المجد فتتحرر عقولنا ونستعيد آدميتنا التي سُلبت منا بغير إرادتنا أو هدرناها نحن بأنفسنا عندما هبطنا الى مستوى الشبق الملوث في نزواتنا البهائميةماهر سامر

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